Yenidoğan Çetesi davası: Savcı tutuksuz yargılanan 10 sanığın tutuklanmasını talep etti
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı dava 12. gününde. Savcılık, ara mütaalasında 22 tutuklu sanığun tutukluluk halinin devamınakarar verilmesini tutuksuz yargılanan 10 sanığın ise tutuklu olarak yargılanmasını talep etti. Bugünkü duruşma mağdur aileler ifade verdi. Eşinin ve çocuğunun 3 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Mehmet Hanefi Kaya, "Çocuğun çok iyi olduğunu söylediler. Ne olduysa, gece 2'de çocuğumun vefat ettigi söylendi. Morgda çocuğumu biskuvi kutusunda verdiler." diyerek yaşadıklarını anlattı. NTV muhabiri Baran Bila duruşmadan ayrıntıları aktarıyor.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile bir kısım müşteki ve tarafların avukatları katıldı.