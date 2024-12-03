Yenidoğan Çetesi davası: Savcı tutuksuz yargılanan 10 sanığın tutuklanmasını talep etti

"YER YOK DEDİLER ÖZEL HASTANEYE SEVK ETTİLER"

Bebeğinin Kanuni Sultan Süleyman hastanesinde doğduğunu anlatan Erhan Karaduman, "Doğum oldu bir problem yok dendi. Sonra çocuk fenalaştı gel dediler. Yer olmadığı için Bağcılar Medilife sevk ettiler. Önce kalbi delik dediler, kalp yetmezligi var dediler. Ameliyat olması gerektiğini söylediler. Tamam ne gerekiyorsa yapılsın dedim. Yine aradılar çocuk fenalaştı diye. Gece yarısı dışarıdan özel bir doktor geldiği icin 3 bin lira ödeme yapman lazım dediler. Sonra gece 3-4 gibi çocuğun vefat ettigi söylendi." diye konuştu.



Karaduman, yaşanan bu süreçte Dursun Eryılmaz ile 2 kez karşılaştığını söyledi.