Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı
Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen, özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebebiyet verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle suçlanan sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 10'uncu gününde ise tutuksuz sanıkların savunmaları dinlenmeye devam ediyor. Birinci Hastanesi'nin sahibi Dr. Ali Aksu, 32 yıllık hekim olduğunu dile getirip hakkında itibar suikatı yapıldığını öne sürdü. "Bu dava, Türkiye tarihinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının iş birliği yaparak yeni doğmuş bebeklerin ölümünden sorumlu tutulduğu, basın ve yargı eliyle yargısız infaz yapıldığı ilk davadır." diyen Aksu bebek ölümlerinin basın ve yargıyı mesul tuttu. Duruşma salonundan son gelişmeleri, muhabir Melike Şahin aktarıyor.
"Yenidoğan Çetesi" davasında 10'uncu güne girildi. Davada 22'si tutuklu 47 sanık yargılanıyor.
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