Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen, özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebebiyet verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle suçlanan sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 10'uncu gününde ise tutuksuz sanıkların savunmaları dinlenmeye devam ediyor. Birinci Hastanesi'nin sahibi Dr. Ali Aksu, 32 yıllık hekim olduğunu dile getirip hakkında itibar suikatı yapıldığını öne sürdü. "Bu dava, Türkiye tarihinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının iş birliği yaparak yeni doğmuş bebeklerin ölümünden sorumlu tutulduğu, basın ve yargı eliyle yargısız infaz yapıldığı ilk davadır." diyen Aksu bebek ölümlerinin basın ve yargıyı mesul tuttu. Duruşma salonundan son gelişmeleri, muhabir Melike Şahin aktarıyor.

Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı - 1

"Yenidoğan Çetesi" davasında 10'uncu güne girildi. Davada 22'si tutuklu 47 sanık yargılanıyor.

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Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı - 2

DÜN NELER YAŞANDI

Dünkü duruşmada sağlık sisteminin bir ticarethane gibi işlediğini gösteren çok sayıda konuşma yapıldı.

Mahkeme başkanı ve savcı ile sanıklar ve sanık avukatları arasında tartışmalar yaşandı. 

Sanık hemşire yardımcısı Batuhan Çetin, Dr. Rıza Bey'in durumu ağır bir bebek için "Boşver zaten bu bebek yaşamaz, zaten Şeyhmus Çelik'in üzerine kayıtlı bebek. Uğraşma, 500 gram bebek mi olur kalp masajı yap dönmezse çek fişi gitsin" dediğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı - 3

10'UNCU GÜNDE DE TUTUKSUZ SANIKLAR DİNLENİYOR

Davanın 10'uncu gününde 7 tutuksuz sanık savunmalarını yapıyor.

İlk olarak 81 yaşındaki Reyap Hastanesi Başhekimi Hıdır Yüksel savunma yaptı.

Çalıştığı yerde hiçbir usulsüzlüğe yer vermediğini anlatan Yüksel, iddiaları redderek "Sadece Fırat Sarı ile Cansu ve  Mehtap hemşireleri tanıyorum. Reyap Hastanesi'nde yüzde 7 ya da yüzde 10 hissem var." dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı - 4

"İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Birinci Hastanesi'nin sahibi Dr. Ali Aksu savunma yapmaya başladı. 

32 yıllık hekim olduğunu dile getiren Aksu, binlerce hasta baktığını ve ameliyat yaptığını dile getirip "Böyle bir suçlamadan dolayı karşınızda olduğum için çok üzgünüm." dedi. 

Dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen Aksu, Opera bebek hakkında uzman görüşünün eksik, hatalı ve objektif olmadığını savundu. "Opera, 6 aylık olmasına rağmen 5 kilo ağırlığında. Normalde 7,5-8 kilo olması beklenir. Yani ciddi bir gelişim geriliği var. Keşke Opera bebeğe otopsi yapılsaydı. Biz otopsi yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

"Bu dava, Türkiye tarihinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının işbirliği yaparak yeni doğmuş bebeklerin ölümünden sorumlu tutulduğu ve basın eliyle yargısız infaz yapıldığı ilk davadır." diyen Aksu, kendisine itibar suikastı yapıldığını öne sürdü.

SERDAROVA BEBEK

Serdarova bebek hakkında konuşan Aksu, ameliyatta başarı şansının düşük olması, ücretin pahalı olması nedeniyle ailenin bebeği ameliyat ettiremediğini dile getirip "Ben durumu bilseydim kendi imkanlarımla ameliyat ettirirdim." dedi. 

Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı - 5

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