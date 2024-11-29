Yenidoğan Çetesi davasında 10'uncu gün: Başhekim, bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı

"İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Birinci Hastanesi'nin sahibi Dr. Ali Aksu savunma yapmaya başladı.

32 yıllık hekim olduğunu dile getiren Aksu, binlerce hasta baktığını ve ameliyat yaptığını dile getirip "Böyle bir suçlamadan dolayı karşınızda olduğum için çok üzgünüm." dedi.

Dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen Aksu, Opera bebek hakkında uzman görüşünün eksik, hatalı ve objektif olmadığını savundu. "Opera, 6 aylık olmasına rağmen 5 kilo ağırlığında. Normalde 7,5-8 kilo olması beklenir. Yani ciddi bir gelişim geriliği var. Keşke Opera bebeğe otopsi yapılsaydı. Biz otopsi yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

"Bu dava, Türkiye tarihinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının işbirliği yaparak yeni doğmuş bebeklerin ölümünden sorumlu tutulduğu ve basın eliyle yargısız infaz yapıldığı ilk davadır." diyen Aksu, kendisine itibar suikastı yapıldığını öne sürdü.

SERDAROVA BEBEK

Serdarova bebek hakkında konuşan Aksu, ameliyatta başarı şansının düşük olması, ücretin pahalı olması nedeniyle ailenin bebeği ameliyat ettiremediğini dile getirip "Ben durumu bilseydim kendi imkanlarımla ameliyat ettirirdim." dedi.