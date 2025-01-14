Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı
Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma bugün görüldü. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Fırat Sarı’nın avukatı, müvekkilinin ifadesinin usule aykırı olarak alındığını savundu. Mahkeme başkanı, avukata tepki gösterdi. Salondan çıkarılmasına karar verilen avukat, polise direndi. Avukat polis zoruyla dışarı çıkarıldı. Avukatların taleplerini dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk haline devam kararı verdi. Dava 18 Şubat'a ertelendi. Reddi hakim talebi için de dosya üst mahkemeye gönderilecek. Duruşma salonundan son gelişmeleri muhabir Melike Şahin aktardı.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin taleplerinin dinlendiği duruşma, salonda yaşanan gerginlikle başladı.