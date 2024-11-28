Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı)
Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturma sırasında, çete tarafından ölümle tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, bazı sanık avukatları tarafından bebek ölümlerini engellememekle suçlandı. Savcı Engin, avukatların bu suçlamasına Instagram’da yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Savcı, Kurtar Vadisi karakterlerinden İskender Büyük’ün bir repliğini paylaştı. Engin’in paylaştığı videoda, İskender Büyük karakterinin, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.