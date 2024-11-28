Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı)

ÇETEYE TERS KELEPÇELİ GEÇİT YAPTIRDI

Savcı Yavuz Engin’in makamında ölümle tehdit edilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.

11 Ekim günü başlatılan soruşturma kapsamında, tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişiyle tehdit, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan’ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A.’nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustaf Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra farkedildi.

Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.