Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı)

Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturma sırasında, çete tarafından ölümle tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, bazı sanık avukatları tarafından bebek ölümlerini engellememekle suçlandı. Savcı Engin, avukatların bu suçlamasına Instagram’da yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Savcı, Kurtar Vadisi karakterlerinden İskender Büyük’ün bir repliğini paylaştı. Engin’in paylaştığı videoda, İskender Büyük karakterinin, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.

Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 1

Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 2

Yenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor.

Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor.

Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.

Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 3

SAVCIYI SUÇLADILAR

Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir.” dedi.

Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.
Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 4

İSKENDER BÜYÜK PAYLAŞIMIYLA YANIT VERDİ

Savcı Yavuz Engin ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini canlanduran oyuncu Musa Uzunlar’ın bir repliğini paylaştı.

Videoda Uzunlar’ın, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.

Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 5

ÇETE SAVCIYI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Yenidoğan Çetesi tarafından ölümle tehdit edilmişti.

Çeteye ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan tarihinde yapıldı. İlk operasyonda 22 kişi tutuklandı. Soruşturma sürerken, geçen ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.

Savcı Engin’le önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu.

Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 6

Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin de tehditlerde bulundu. Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.

Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alındı.

Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte üç jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi.

Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 7

ÇETEYE TERS KELEPÇELİ GEÇİT YAPTIRDI

Savcı Yavuz Engin’in makamında ölümle tehdit edilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.

11 Ekim günü başlatılan soruşturma kapsamında, tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişiyle tehdit, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan’ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A.’nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustaf Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra farkedildi.

Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.
Yenidoğan Çetesi davası: Savcıdan, avukatlara anlamlı yanıt (İskender Büyük repliği paylaştı) - 8

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı.

2009’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı.

Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı ve burada görev yaptı.

Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.
DAHA FAZLA GÖSTER