Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası bugün başlıyor. Çete 10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatını riske atmaktan sorumlu tutuluyor. İstanbul’da görülecek davada 22’si tutuklu 47 sanık hakim karşısına çıkacak. Sanıklar 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra 19 özel hastane de iddianamede sorumlu olarak yer alıyor.
Devletten para alabilmek için bebekleri gereksiz şekilde yoğun bakımda tutup, bazılarının ölümlerine bazılarının da sakat kalmasına neden oldular.
Ölen bebekleri evraklarda yaşıyor gibi de gösterdiler.
Tüm bunlar yaşanırken aralarında yaptığı konuşmalar ise vicdanları derinden yaraladı.
10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatının riske atılmasından sorumlu tutulan Yenidoğan Çetesi davası, İstanbul’da başlıyor.
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