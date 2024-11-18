Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak

Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası bugün başlıyor. Çete 10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatını riske atmaktan sorumlu tutuluyor. İstanbul’da görülecek davada 22’si tutuklu 47 sanık hakim karşısına çıkacak. Sanıklar 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra 19 özel hastane de iddianamede sorumlu olarak yer alıyor.

Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 1

Devletten para alabilmek için bebekleri gereksiz şekilde yoğun bakımda tutup, bazılarının ölümlerine bazılarının da sakat kalmasına neden oldular.

Ölen bebekleri evraklarda yaşıyor gibi de gösterdiler.

Tüm bunlar yaşanırken aralarında yaptığı konuşmalar ise vicdanları derinden yaraladı.

10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatının riske atılmasından sorumlu tutulan Yenidoğan Çetesi davası, İstanbul’da başlıyor.

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Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 2

YENİDOĞAN ÇETESİ SANIKLARI NEYLE SUÇLANIYOR?

22’si tutuklu 42 sanığın hakim karşısına çıkacağı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.

Suçlamalar, günlük 8 bin liralık SGK primini paylaşabilmek adına yenidoğan bebeklerin sağlığının hiçe sayıldığı yönünde…

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Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 3

SAHTE RAPOR HAZIRLADIKLARI BEBEKLERE, GEREKSİZ İLAÇLAR VERDİLER

Çete üyelerinin taburcu olabilecek durumda olsalar dahi bebekleri sahte raporlarla, gereksiz yere ilaç vererek yoğun bakımda tuttuğu tespit edilmişti.

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Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 4

BEBEKLERİ ANLAŞMALI OLDUKLARI ÖZEL HASTANELERE SEVK ETTİLER

Bebekler şebekenin anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ediliyordu.

Ne solunum desteği, ne ameliyat ne de ilaç… Bebekler çetenin istediği kadar hayatta tutuluyordu.

Bu süreçte 9’u İstanbul’da biri Tekirdağ’da 10 özel hastane kapatıldı.

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

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Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 5

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ KAN DONDURAN KONUŞMALAR

Soruşturma dosyasında zanlıların kan donduran konuşmaları da yer aldı.

Hakim karşısına çıkacak sanıklar arasında bazı 112 Çağrı Merkezi çalışanları da var.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in merkezde kayıt oluşmaması için “Ambulans benzin almaya çıktı.” dersiniz şeklinde tavsiye verdiği belirlenmişti.

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Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 6

"ÇOCUK DEFNEDİLDİ"

Bir bebekle ilgili ise diyaframda gelişimsel bir bozukluk olmadığından tedavi ile düzelebilecek bir akciğer sıkıntısından bahsedildiği ancak o tedavinin uygulanmadığı ortaya çıkmıştı.

Çete üyelerinin, bir doğum uzmanının aileye bilgi vermesiyle korkuya kapıldığı iddianamede geçmişti.

Soruşturmadan korkan zanlıların, “Panik yapmayın” talimatı verdiği iddianamede yer alırken zanlılardan İlker Gönen’in “Dursun Abi bir göbek açamamış açamamış mahvetmiş. Mahvettikten sonra hemşireye vermiş. Aile Suriyeli, herhangi bir şeyleri yok. Adli tıp süreci başlatmadılar. Çocuk defnedildi.” dediği de belirlenmişti.

Fırat Sarı’nın ise “Ben sana gerçeği söyleyeyim, o çocuk pnömotoraks. O çocuk diyafram hernisi değil. O çocuğa tüp takılsa yaşardı. Bir olay patlayacaktı ben biliyorum.” dediği tespit edilmişti.

Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 7

ÇETE SAVCIYI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ 

Çete birçok suçlamayla karşı karşıya…

Soruşturmayı yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi de bunlar arasında yer alıyor.

O anların yeraldığı görüntülerde, çete tutuklanan zanlıların tahliye edilmesini istiyordu.

Savcı kendisini tehdit edenleri böyle izledi, ters kelepçeli geçit yaptırdı

Yenidoğan çetesi için hesap günü: 8 bin lira için bebekleri öldüren çete ilk kez hakim karşısına çıkacak - 8

ÇETENİN ELE BAŞLARI FIRAT SARI VE İLKER GÖNEN

Bin 400 sayfalık iddianamede yeralan suçmalarla ilgili sanıkların vereceği yanıtlar, özellikle de çetenin ele başları olarak görülen doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen’in savunmaları merak ediliyor.

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