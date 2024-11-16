Yenidoğan çetesi için hesap günü: Örgüt nasıl çalışıyor? Ne kadar ceza isteniyor?
Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesinin sanıkları pazartesi günü hakim karşısına çıkıyor. İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor. Peki duruşmaya sayılı saatler kala çete hakkında ne biliyor?
İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
Sanıklar, pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.
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