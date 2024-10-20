Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çeteye ilişkin yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Özel Reyap Hastanesi'nde 4 sene önce doğum yapan ve yaklaşık bir ay boyunca bebeği yoğun bakımda kalıp çocuğunda kronik hastalık oluştuğunu dile getiren aile, "Kapılar açıldığında bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk. O çığlıkları hiç unutmuyorum.” dedi. Çete mağduru aile, yoğun bakımdaki hemşirelerin anne sütünü almamak için direndiklerini de savundu.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 1

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çeteye ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul'da yaşayan Neslihan Ünlü P. ve Serdar P. çifti, 2020 yılında doğum için Özel Reyap İstanbul Hastanesi'ne başvurdu.

Neslihan Ünlü P.'nin 22 Haziran 2020 tarihinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen ve adını P.E.P. koydukları bebekleri, solunumu hızlı olduğu söylenerek yoğun bakıma alındı ve iki gün sonra anne ile birlikte taburcu edileceği söylendi.

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Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 2

Belirtilen gün ise aileye bebeğin solunum düzelmediği söylenip biraz daha yoğun bakımda kalmaya devam edileceği bildirildi. Son olarak bir haftalık süreç geçesinin ardından kan tahlillerinde küçük bebeğin enfeksiyon düzeyi yüksek çıktı.

Tekrar yoğun bakıma alınan bebek, bir hafta daha yoğun bakımda kaldı. Süre geçtikten sonra yapılan ultrason çekimlerinde aileye, bebeğin karaciğerinde pıhtı olduğu ve bunun için çocuk gastroenterolojisine gidilmesi gerektiği bildirildi.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 3

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Bebeklerini alan aile, iki farklı özel hastanede gastroenteroloji bölümüne gittiklerinde ise işlemler için geç kalındığı, bebeğin tüm damalarında tıkanmalar yaşadığı ve bu durumun genetiksel olmadığı söylendi.

Soluğu tekrar Reyap Hastanesi'nde alan çifte hastanedeki yetkililer özür diledi.

Bu durum yüzünden hastaneyi şikayet edeceğini belirten aileye, hastane yönetimi tarafından "Bu tür komplikasyonları kabul ettiğinize dair imza attınız. Şikayetçi olabilirsiniz." dendi. Aile, bebeklerini de alıp internet ve çeşitli mecralar üzerinden şikayet yazıları yazdı.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 4

"FIRAT DENEN DOKTOR İLAÇ VERMEDİ"

Şu anda 4 yaşında olan oğlunun kronik portal hipertansiyon hastalığı olduğunu söyleyen anne Neslihan Ünlü P, yenidoğan çetesinin 2023 yılından önce de bu caniliği yaptığını ileri sürdü.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 5

Diğer bebeklere uygulananların kendi çocuğuna da uygulandığını söyleyen anne, "Muhatap olacağımız insan bulamıyorduk. Pandemi dönemiydi ve kapılar yüzümüze kapanıyordu. Taburcu edeceklerini söyledikten sonra tahlil sonuçlarında yüksek derecede enfeksiyon çıktı. Bu şekilde taburcu edemeyeceklerini, en az 7-8 gün hastanede kalacağını söylediler. Neden enfeksiyon kaptığını sorduğumuzda ise hastane enfeksiyonu kaptığını söylediler.” dedi.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 6

ANNE SÜTÜNÜ VERMEMİŞLER

Neslihan Ünü P. yoğun bakımdaki bebeği için süt götürdüğünde ise aldığı cevaba tepki gösterdi. “Süt götürdüğümde de yarısını alıyorlardı ve 'Neden bu kadar süt getiriyorsun' diyorlardı. Taburcu olacağı gün ultrason ve tomografiye girileceğini ve organlarındaki durumlarına bakılacağı söylendi. Bakıldığında karaciğerinde pıhtı göründü, nedenini ise genetik ya da göbeğe takılan katater kaynaklı olabileceği söylendi." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 7

Bu süreç içerisinde çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli doktor Fırat Sarı'nın "İlaç vereyim mi?" diye bir doktoru aradığını ve doktorun "Hayır" ifadelerinden sonra ilaç verilmediğini söyleyen anne, "Biz artık şüphelenmeye başladık. 2 hafta sonra gittiğimizde de durum yine aynı olunca çocuk gastroenteroloji bölümüne gidilmesi gerektiği söylenildi. O hastanede yoktu ve gittiğimiz diğer iki özel hastanenin bu bölümünde de çok geç kalınmış, ilk fark edildiğinde kan sulandırıcı verilmesi halinde bu boyuta gelinmeyeceği, tüm damarların tıkandığı söylendi." diye konuştu.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 8

Yoğun bakımda kapılar açılınca bebek çığlıklarını duyduğunu ifade eden Neslihan Ünlü P., “O kapıya (yoğun bakım servisi) gittiğimiz zaman ‘1 dakika daha görebilir miyiz?' diyorduk 'Hayır' diye tersliyorlardı ancak hemşireler ellerinde çay ve kahvelerle güle oynaya o kapılardan çıkıyorlardı. Kapılar açılıyordu ve bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk.” dedi.

Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk - 9

Anne Neslihan Ünlü P. yoğun bakımdayken oğlunun bir kilo zayıfladığını dile getirip Epikrizde çocuğumun sarılık geçirdiğini, entübe olduğunu söylemediler. 3 kilo 300 gram verdiğim oğlumu 1 kilo zayıflamış halde bize verdiler." diye konuştu.

Hastaneyi mahkemeye vereceğini söylediğini ancak hastanenin ise "Her türlü komplikasyona karşı eşinizin attığı imza var. İsterseniz verebilirsiniz" dediğini aktaran anne, "Bir şekilde boyun eğdik. Bir şey yapamadık ve konu kapandı. Ben şikayet edebileceğim yerlere şikayet ettim. Şimdi benim çocuğum 4 yaşında ve kronik portal hipertansiyon hastalığı var. Tehlikeli bir hastalık, ömür boyu takip edilmesi gereken hastalık." dedi.

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