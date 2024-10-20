Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadıklarını anlattı: Bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çeteye ilişkin yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Özel Reyap Hastanesi'nde 4 sene önce doğum yapan ve yaklaşık bir ay boyunca bebeği yoğun bakımda kalıp çocuğunda kronik hastalık oluştuğunu dile getiren aile, "Kapılar açıldığında bebeklerin çığlıklarını duyuyorduk. O çığlıkları hiç unutmuyorum.” dedi. Çete mağduru aile, yoğun bakımdaki hemşirelerin anne sütünü almamak için direndiklerini de savundu.
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çeteye ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul'da yaşayan Neslihan Ünlü P. ve Serdar P. çifti, 2020 yılında doğum için Özel Reyap İstanbul Hastanesi'ne başvurdu.
Neslihan Ünlü P.'nin 22 Haziran 2020 tarihinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen ve adını P.E.P. koydukları bebekleri, solunumu hızlı olduğu söylenerek yoğun bakıma alındı ve iki gün sonra anne ile birlikte taburcu edileceği söylendi.
Yenidoğan bebek çetesi hakkında bugün ne biliyoruz? Çetenin elebaşları kim? Hangi hastaneler kapatıldı, sistem nasıl işledi?