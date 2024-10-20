Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum)

Yenidoğan çetesi olayıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinde 47 şüphelinin 22'si tutuklandı. Peki, yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan bebek çetesi hangi hastaneleri kullandı? İşte Yenidoğan çetesi olayıyla ilgili gündemden son haberler.

Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum) - 1

İstanbul'da yenidoğan bebek çetesi olarak bilinen ve bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine neden olan 47 şüphelinin 22'si tutuklandı. Yaşanan cani olayın ardından ise vatandaşlar, yenidoğan çetesinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hangi hastaneleri kullandıklarını merak ediyor. İşte yenidoğan çetesiyle ilgili son haberler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum) - 2

YENİDOĞAN ÇETESİ NEDİR?

Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.

Çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.

Bebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu.

İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.

Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.

Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum) - 3

YENİDOĞAN ÇETESİ HANGİ HASTANELERİ KULLANDI?

Yenidoğan çetesi iddianamesinde bahsi geçen hastaneler şu şekilde sıralanıyor;

"Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi.

Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum) - 4

10 HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 özel ve Tekirdağ'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum) - 5

YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ İDDİANAMESİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, çeteyi yönettiği vurgulanan F.S. ve İ.Ö. ikilisi için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltilirken, 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şehir hastanesinde çalışıp bebekleri F.S. ve İ.Ö.'nün kontrolü altındaki yenidoğan ünitelerine "maddi menfaat" karşılığında sevk eden G.M.Ö için aynı suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının yer aldığı 18 kişilik gruba da "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Kalan şüpheliler için benzer hapis cezalarının istendiği iddianamede, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi mahkeme heyetine iletildi.

Yine dosyanın soruşturma evresinde çalışan Savcı Y.E.'yi Büyükçekmece'deki makam odasında tehdit ettiği ortaya çıkan, savcıyı ve ailesini suikastla tehdit eden kişilere yönelik yürütülen ayrı soruşturmada jandarmanın gözaltına aldığı 12 kişiden dördü serbest bırakılırken, sekiz şüpheliden beşinin tutuklandığı, üçünün de haklarında adli kontrol kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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