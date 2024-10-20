Yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? (Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili son durum)
Yenidoğan çetesi olayıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinde 47 şüphelinin 22'si tutuklandı. Peki, yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? Yenidoğan bebek çetesi hangi hastaneleri kullandı? İşte Yenidoğan çetesi olayıyla ilgili gündemden son haberler.
İstanbul'da yenidoğan bebek çetesi olarak bilinen ve bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine neden olan 47 şüphelinin 22'si tutuklandı. Yaşanan cani olayın ardından ise vatandaşlar, yenidoğan çetesinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hangi hastaneleri kullandıklarını merak ediyor. İşte yenidoğan çetesiyle ilgili son haberler.