Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler
Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin faaliyetlerine son verilmesinin ardından hastaların başka hastanelere nakilleri gece boyunca sürdü. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen bir hastane ile ilgili bebeğini kaybeden aileden çarpıcı bir iddia geldi. Aile, sağlık durumu iyi olarak doğan bebeklerinin 5'inci gün vefat ettiğini ve kalp doktorunun muayene etmesi için elden 5 bin TL istediklerini dile getirdi.
Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verilmişti.