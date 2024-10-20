Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler

"Üçüncü gün doktor gelip bakmış. Geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi. Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim." diye konuşan Imrak, soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan çetenin lideri olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı'nın "Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz. Çünkü bebeğin durumu kritik." dediğini ifade etti.