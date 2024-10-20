Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler

Yenidoğan bebek çetesiyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin faaliyetlerine son verilmesinin ardından hastaların başka hastanelere nakilleri gece boyunca sürdü. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen bir hastane ile ilgili bebeğini kaybeden aileden çarpıcı bir iddia geldi. Aile, sağlık durumu iyi olarak doğan bebeklerinin 5'inci gün vefat ettiğini ve kalp doktorunun muayene etmesi için elden 5 bin TL istediklerini dile getirdi.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 1

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verilmişti.

Yenidoğan çetesi soruşturması: 18 ayda neler yaşandı? 

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Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 2

Bu hastanelerde tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakilleri gece boyunca devam etti.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 3

Esenler'deki özel hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine nakledildi.

Esenyurt'taki hastanede de aynı şekilde hastalar başka hastanelere sevk edilerek faaliyetlerine son verildi.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 4

"BURASI BEBEĞİMİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Bebeğini kaybeden baba Cemil Imrak, Esenyurt'taki hastanede bebeğinin dünyaya geldikten sonra durumunun iyi olduğunu öne sürdü.

Doktorların ilk iki gün bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söylediklerini ifade eden Imrak, "Üçüncü günde hastaneye geldik, 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. 'Bebeği kaybedebiliriz, hayatta da tutabiliriz, daha önce böyle bir iki bebek kurtardık. Kurtarma şansımız var' dedi." diye konuştu.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 5

Hastanenin kalpten anlamadıklarını ve kalp doktoru getirmek için 5 bin lira para istediklerini kaydeden Imrak, parayı elden istemeleri üzerine verdiklerini dile getirdi.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 6

"Üçüncü gün doktor gelip bakmış. Geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi. Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim." diye konuşan Imrak, soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan çetenin lideri olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı'nın "Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz. Çünkü bebeğin durumu kritik." dediğini ifade etti.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 7

"İÇİMİZE KORKU VERDİLER"

"Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler." diye konuşan Imrak, "Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler Canına kıydılar. Bebek anne karnında da iyiydi, doğduğunda da iyiydi." dedi.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 8

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Doktorların "Bir iki gün küvezde kalıp taburcu edeceğiz" dediklerini sözlerine ekleyen Imrak, "Burası bebeğimin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım hakkımı sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 9
Yenidoğan çetesi skandalı | Bebeği ölen baba: Elden para istediler - 10
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