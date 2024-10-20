Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı

Türkiye, yenidoğan çetesinin skandalıyla çalkalanırken soruşturma da sürüyor. Bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerde hareketlilik sürüyor. Soruşturmada adı geçen hastanelerden biri gece saatlerinde taşlanırken Esenler'deki Güney Hastanesi'nin tabelaları görevliler tarafından söküldü.

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 1

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Bebek çetesinin kayıtları: Bebekler ölürken kahkaha attılar, organize cinayet işlediler

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 2

Soruşturma sürerken hastanelerin ruhsatları iptal edilmeye devam ediyor.

Çetenin organizasyon şeması ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 3

Kapanan hastanelerde gece boyu hasta nakil işlemleri de devam etti.

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 4

TAŞLANDI

Soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı.

Hastanenin camlarının kırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. 

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 5

Polis ekiplerinin hastane önündeki bekleyişi ise sürüyor.

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 6

TABELALARI SÖKÜLDÜ

İddianamede adı geçen bir diğer hastane Esenler Güney Hastanesi'nde ise hasta kabul edilmiyor.

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 7

Hizmet vermeyen hastanenin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı.

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı - 8

Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek, yolu araç geçişine kapattı.

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