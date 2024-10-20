Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı
Türkiye, yenidoğan çetesinin skandalıyla çalkalanırken soruşturma da sürüyor. Bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerde hareketlilik sürüyor. Soruşturmada adı geçen hastanelerden biri gece saatlerinde taşlanırken Esenler'deki Güney Hastanesi'nin tabelaları görevliler tarafından söküldü.
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerle ilgili çalışmalar sürüyor.
Bebek çetesinin kayıtları: Bebekler ölürken kahkaha attılar, organize cinayet işlediler