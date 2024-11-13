Yenidoğan çetesi soruşturması | Bakan Işıkhan: Adı geçen hastanelere ödemeler durduruldu, SGK sözleşmeleri feshedildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanelere yapılan ödemelerin durdurulduğunu, SGK sözleşmelerinin de iptal edildiğini söyledi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Bakan Işıkhan, “SGK olarak finansal boyutuyla ve adli boyutuyla bu işin takipçisi olduğumuzun ve sorumluların gerekli cezaları alması için gayret ettiğimizin bilinmesini isterim.” dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bakan Işıkhan: Adı geçen hastanelere ödemeler durduruldu, SGK sözleşmeleri feshedildi - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, teftişlerinde sona yaklaşılan hastanelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat iptalleri kararıyla ödemelerin durdurulduğunu, bu hastanelerin SGK sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi.

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Yenidoğan çetesi soruşturması | Bakan Işıkhan: Adı geçen hastanelere ödemeler durduruldu, SGK sözleşmeleri feshedildi - 2

Bakan Işıkhan, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığıyla birlikte soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bakan Işıkhan: Adı geçen hastanelere ödemeler durduruldu, SGK sözleşmeleri feshedildi - 3

Bakan Işıkhan, “SGK olarak finansal boyutuyla ve adli boyutuyla bu işin takipçisi olduğumuzun ve sorumluların gerekli cezaları alması için gayret ettiğimizin bilinmesini isterim.” diye konuştu.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bakan Işıkhan: Adı geçen hastanelere ödemeler durduruldu, SGK sözleşmeleri feshedildi - 4

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

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