Yenidoğan çetesi soruşturması | Bakan Işıkhan: Adı geçen hastanelere ödemeler durduruldu, SGK sözleşmeleri feshedildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanelere yapılan ödemelerin durdurulduğunu, SGK sözleşmelerinin de iptal edildiğini söyledi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Bakan Işıkhan, “SGK olarak finansal boyutuyla ve adli boyutuyla bu işin takipçisi olduğumuzun ve sorumluların gerekli cezaları alması için gayret ettiğimizin bilinmesini isterim.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, teftişlerinde sona yaklaşılan hastanelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat iptalleri kararıyla ödemelerin durdurulduğunu, bu hastanelerin SGK sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi.