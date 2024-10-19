Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik
Para uğruna yeni doğan bebekleri özel hastanelere sevk edilmelerini sağlayarak ölmelerine neden olan çeteyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler dehşete düşürüyor. Yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyleyen ailelerin yanıt beklediği sorular var.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor.