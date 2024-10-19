Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik

Umut bebeğin annesi de yenidoğan çetesi yüzünden dehşeti yaşadı.



Umut bebeğin annesi Burcu Gökdeniz, çete elebaşı Fırat Sarı kontrolünde doğum yaptıktan 10 gün sonra çocuğunu kaybetti. Gökdeniz, "2020 senesinde doğumdan sonra Fırat Sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım. Oğlum Umut’um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığım evladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?" diyerek isyan etti.