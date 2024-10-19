Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik

Para uğruna yeni doğan bebekleri özel hastanelere sevk edilmelerini sağlayarak ölmelerine neden olan çeteyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler dehşete düşürüyor. Yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyleyen ailelerin yanıt beklediği sorular var.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 1

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 2

Çetenin para için anlaştığı özel hastaneler aracılığıyla yeni doğum yapan birçok aileye dehşeti yaşattı, 10 bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edilse de bu sayı artabilir.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 3

Umut bebeğin annesi de yenidoğan çetesi yüzünden dehşeti yaşadı.

Umut bebeğin annesi Burcu Gökdeniz, çete elebaşı Fırat Sarı kontrolünde doğum yaptıktan 10 gün sonra çocuğunu kaybetti. Gökdeniz, "2020 senesinde doğumdan sonra Fırat Sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım. Oğlum Umut’um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığım evladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?" diyerek isyan etti.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 4

AYAZ BEBEK YANLIŞ MÜDAHALEDEN Mİ ÖLDÜ?

Geçen yıl doğum yapan Seniha Karaduman'ın bebeği de sağlık sorunları olduğu iddiasıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Baba Erhan Karaduman yanlış müdahaleler nedeniyle Ayaz'ın öldüğünden şüpheleniyor.

Erhan Karaduman, "Bu olayların ortaya çıkmasıyla oğlumu kaybettiğim ilk günlere döndüm, her gün oğlumu rüyamda görmeye başladım. Bu haberler çıkana kadar kimin aklına gelebilir ki hastanede çocuklara kıyıldığı." dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 5

Soruşturma kapsamında 19 özel hastane inceleme altında. Şu ana kadar Bağcılar Özel Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 6

NE OLMUŞTU?

112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 7

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan, yeterli hekim desteğini alamamaktan 10 bebek hayatını kaybetti.

Bu ölümlerden sorumlu tutulan zanlıların telefon görüşmelerinde; ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemi ile ilgili sayısız hatalı işlemden söz ediliyor.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 8
Yenidoğan çetesi soruşturması | Bebeklerin aileleri konuştu: Bunların yaptığı canilik - 9
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