Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi

Sağlık Bakanlığı'nın, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanalerle ilgili incelemesi devam ediyor. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ardından dün de Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 1

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturması devam ediyor.

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Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 2

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın da incelemesi devam ediyor.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 3

Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyetlerini askıya aldığı öğrenildi.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 4

ÇORLU ÖZEL REYAP HASTANESİ'NİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, soruşturmada adı geçen hastanelerden Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını da iptal etti.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 5

Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 6

Ruhsatın iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren hastanedeki hastalar da yakınları tarafından alınmaya başlandı.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 7

NE OLMUŞTU?

112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi - 8

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan, yeterli hekim desteğini alamamaktan 10 bebek hayatını kaybetti.

Bu ölümlerden sorumlu tutulan zanlıların telefon görüşmelerinde; ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemi ile ilgili sayısız hatalı işlemden söz ediliyor.

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