Yenidoğan çetesi soruşturması: Bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi
Sağlık Bakanlığı'nın, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanalerle ilgili incelemesi devam ediyor. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ardından dün de Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturması devam ediyor.