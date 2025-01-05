Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım"
Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlar hakkında fezleke hazırlandı. Yeni fezlekede yine kan donduran ifadelere yer verildi. 18 kişi için hazırlanan fezlekede, örgüt üyelerinin durumu kritik bebeklere yeterli ölçüde müdahale etmeyip ölümüne yol açtığı, bazılarını sakat bıraktığı iddia ediliyor.
Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturmadaki ikinci fezlekede hemşire Nigar Kubilay'ın telefon kayıtları da yer almıştı. Kayıtlarda Kubilay, "Benim hastam yok. Pazarlama yapın. Hasta bulun, hasta bakın. Anne karnında bebek bulmamız lazım." sözleri yer almıştı.
Kanlı Nigar adıyla bilinen, Nigar Kubilay, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi başhemşiresi ünvanıyla, soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklandı. Adı ifadelerde sıkça geçen Nigar Kubilay'la beraber, örgütün faaliyet gösterdiği hastanelerde tıbbı sekreterlik yapan pek çok kişi sahte epikriz raporları hazırlamakla da suçlanıyor.