Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım"

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının ilk aşamasında tutuklanan Dr. Rıza Keykubad'ın eşi Dr. Hilda Keykubad'ın adı da ikinci fezlekede yer alanlar arasında. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Hilda Keykubad, Kaya isimli bebeğin ölümünde ihmali olduğu gereçesiyle tutuklandı.

Hilda Keykubad hakkında, fezlekede yer alan diğer isimler Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar ve Şeyhmus Çelik ile beraber 15 yıla kadar hapis isteniyor.