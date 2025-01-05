Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım"

Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlar hakkında fezleke hazırlandı. Yeni fezlekede yine kan donduran ifadelere yer verildi. 18 kişi için hazırlanan fezlekede, örgüt üyelerinin durumu kritik bebeklere yeterli ölçüde müdahale etmeyip ölümüne yol açtığı, bazılarını sakat bıraktığı iddia ediliyor.

Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım" - 1

Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturmadaki ikinci fezlekede hemşire Nigar Kubilay'ın telefon kayıtları da yer almıştı. Kayıtlarda Kubilay, "Benim hastam yok. Pazarlama yapın. Hasta bulun, hasta bakın. Anne karnında bebek bulmamız lazım." sözleri yer almıştı.

Kanlı Nigar adıyla bilinen, Nigar Kubilay, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi başhemşiresi ünvanıyla, soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklandı. Adı ifadelerde sıkça geçen Nigar Kubilay'la beraber, örgütün faaliyet gösterdiği hastanelerde tıbbı sekreterlik yapan pek çok kişi sahte epikriz raporları hazırlamakla da suçlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım" - 2

ÖLEN BEBEKLERE SAHRE RAPOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ikinci aşamasında örgütle bağı tespit edilen 18 şüpheli hakkında fezleke hazırladı.

İkinci fezlekede Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporları, alınan ifadeler ve telefon konuşması kayıtlarından yola çıkıldı. Örgüt üyelerinin durumu kritik bebeklere yeterli ölçüde müdahale etmeyip ölümüne yol açtığı, bazılarını sakat bıraktığı iddia ediliyor.

Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım" - 3

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının ilk aşamasında tutuklanan Dr. Rıza Keykubad'ın eşi Dr. Hilda Keykubad'ın adı da ikinci fezlekede yer alanlar arasında. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Hilda Keykubad, Kaya isimli bebeğin ölümünde ihmali olduğu gereçesiyle tutuklandı.
Hilda Keykubad hakkında, fezlekede yer alan diğer isimler Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar ve Şeyhmus Çelik ile beraber 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Yenidoğan Çetesi soruşturması | İkinci fezlekede kan donduran ifadeler: "Anne karnında bebek lazım" - 4

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının ikinci fezlekesinde yer alan 18 şüpheli arasında cumhuriyet savcısını makanında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de bulunuyor. Hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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