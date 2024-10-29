Yenidoğan çetesi soruşturması: Savcıyı tehdit nedeni belli oldu
Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sırasında kendisini müsteşar olarak tanıtıp, savcıyı makamında tehdit etmeye kalkan Mustafa Kemal Zengin'in, bu girişiminin nedeni belli oldu. Zengin'in, Birinci Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken tutuklanan Tuğce Toptemel'i serbest bıraktırmaya çalıştığı anlaşıldı. Zengin, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit ederken, suikast yapacak bazı kişiler olduğunu iddia etti. Zengin'in iddiasına konu olan tutuklu iki isim, haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürerek davacı oldu. Savcı Engin, makamına gelerek ailesine kadar tehditler sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırıp izlemişti. Savcıyı hem tehdit edip hem de beraber fotoğraf çektirmeyi de öneren Zengin'in ters kelepçeli hali, "Savcı ile ancak böyle ortak fotoğraf çektirilir" yorumuna da neden olmuştu.
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Engin Yavuz'u makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in "Bunlar tehlikeli insanlar, savcıyı öldüreceklerdi" ifadeleriyle suçladığı otoparkçı kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı.
Savcının tehditin ardından 5 kişiyle birlikte tutuklattığı Yavuz Çelik ve Baki Çelik, ifadelerinde Zengin'i hedef aldı.