Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş

"YALAN İFADE İÇİN BASKI YAPTILAR"

Bahar Kınık, "Halime Alkara isimli bebeğin öldüğü gün, ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettim. İşi olduğunu, kötü bir bebek ile ilgilendiğini söyleyip gelmedi. Durumu yönetime, başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdim. Bebek öldüğünde başında doktor yoktu" diyen hemşire Bahar, bebeğin ölümünün ardından kendisine yalan ifade vermesi için baskı yapıldığını da iddia etti.