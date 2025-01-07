Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş
Yenidoğan Çetesine yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonlarla ilgili ayrıntılar giderek netleşirken şüpheli hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ortaya çıktı. Bahar Kınık, bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediği ardından da yalan ifade vermeye zorlandığını iddia etti.
Hastaneye sevk edilen ancak sağlık durumu kötüye gidip ölen bebekler, doktor bulunmayan yoğun bakım servisleri, sahte raporlar ve yalan ifadeler...
Yenidoğan çetesi ile ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonla ilgili hazırlanan fezlekede yine benzer tespitler yer alıyor.