Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş

Yenidoğan Çetesine yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonlarla ilgili ayrıntılar giderek netleşirken şüpheli hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ortaya çıktı. Bahar Kınık, bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediği ardından da yalan ifade vermeye zorlandığını iddia etti.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 1

Hastaneye sevk edilen ancak sağlık durumu kötüye gidip ölen bebekler, doktor bulunmayan yoğun bakım servisleri, sahte raporlar ve yalan ifadeler...

Yenidoğan çetesi ile ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonla ilgili hazırlanan fezlekede yine benzer tespitler yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 2

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, daha önce savcılık aşamasında ifadesi alınan hemşire Bahar Kınık'ın ifadelerine yer verildi. Şüpheli sorgusunda Çorlu Reyap Hastanesi'nde bir bebeğin nasıl yaşamını yitirdiğini anlattı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 3

"YALAN İFADE İÇİN BASKI YAPTILAR"

Bahar Kınık, "Halime Alkara isimli bebeğin öldüğü gün, ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettim. İşi olduğunu, kötü bir bebek ile ilgilendiğini söyleyip gelmedi. Durumu yönetime, başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdim. Bebek öldüğünde başında doktor yoktu" diyen hemşire Bahar, bebeğin ölümünün ardından kendisine yalan ifade vermesi için baskı yapıldığını da iddia etti.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 4

"DOKTOR SİGARA MOLASINDAYDI" YALANI

Bahar Kınık, "İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetim sırasında doktorun sigara molasında olduğunu söyledim. Bunu başhekim, başhemşire, mesul müdür ve Fırat Sarı böyle söylememi istedi." dedi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 5

TELEFONUNA BİLEREK YANIT VERMEMİŞ

Savcılık bebeğin hayatını kaybettiği gün başhekim İbrahim Oktay'ın Fırat Sarı'ya, "Arkadaşlar müdahale etmiş. Size ulaşamadık, icapçı doktor hastaneye gelip aileye bilgi verecek" şeklinde mesaj yazdığını kaydetti. Fırat Sarı'nın ise mesajı görmesine rağmen yanıt vermediği belirtildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 6

Fezlekede şüphelinin usulsüzlüklerine ilişkin tespitin ise SGK raporuyla tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya konulabileceği tespitine yer verilirken konuyla ilgili SGK'nın çalışmalarına devam ettiği yine de mevcut delillerin kamu davası açılmasına yetecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Hemşireden kan donduran itiraf! Bebek ölürken doktor yokmuş - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

Büyükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi.

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