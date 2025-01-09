Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş!
Yenidoğan çetesi ile ilgili hazırlanan ikinci fezlekede Sağlık Bakanlığı'nın müfettiş ve teftiş kurulu raporları önemli yer tutuyor. Raporlar bir kez daha bebeklerin ihmalden dolayı adeta göz göre göre ölüme terk edildiğini gösteriyor. Tespitlere göre artık usulsüzlükler öyle bir noktaya gelmişti ki, "doktor" diye tanıtılan ve o hastanede çalışmayan hemşire, başhekimle beraber doğuma giriyordu.
Yenidoğan Çetesine yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonlarla ilgili ayrıntılar giderek netleşiyor...