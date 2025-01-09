Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş!

Savcılık Kadan Bebek'in ölümüyle ilgili de sanığın sorumluluğunun bulunduğunu ancak yargılamada bu konunun ele alınmadığını ifade etti. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu hatırlatıldı.

Raporda enjektör veya tüp takılmadığı için hava boşaltılmasının sağlanmadığı ve Kadan Bebek'in öldüğü anlatıldı.