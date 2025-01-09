Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş!

Yenidoğan çetesi ile ilgili hazırlanan ikinci fezlekede Sağlık Bakanlığı'nın müfettiş ve teftiş kurulu raporları önemli yer tutuyor. Raporlar bir kez daha bebeklerin ihmalden dolayı adeta göz göre göre ölüme terk edildiğini gösteriyor. Tespitlere göre artık usulsüzlükler öyle bir noktaya gelmişti ki, "doktor" diye tanıtılan ve o hastanede çalışmayan hemşire, başhekimle beraber doğuma giriyordu.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 1

Yenidoğan Çetesine yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonlarla ilgili ayrıntılar giderek netleşiyor...

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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 2

Uygun canlandırma tedavisi uygulanmadı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, solunum destek cihazı ayarlarını yapmakta yetersiz kaldı....

Akciğer gelişimi için devreye girmesi gereken surfaktan desteği verilemedi; ve bebek can verdi.

Bu tespitler Yenidoğan Çetesi Davası ile ilgili hazırlanan 2. fezlekeye ait. 

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 3

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Müfettiş raporuna yer verdi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 4

O raporda Avcılar Hospital Hastanesi'ndeki ihmallere de dikkat çekildi. Kerem Muhammet Bebek'in gereken müdahale yapılmadığı için yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 5

SAHTE DOKTOR SIFATIYLA DOĞUMA GİRMİŞ!

Müfettiş raporunda hemşire Hasan Basri Gök'ün Silivri Kolan Hastanesi'nde çalışmadığı halde, sahte çocuk doktoru sıfatıyla sezeryan doğuma girdiği de kaydedildi. Savcılık o ameliyata Başhekim Bener Mansuroğlu'nun da girdiğini ve bu duruma kayıtsız kaldığını belirtti. Mansuroğlu 2. fezlekede adı geçen 18 şüpheliden biri.

Ve ilk soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklardan Dursun ana dava dosyasında 4 bebeğin ölümünde ihmali olmakla suçlanıyor.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 6

Savcılık Kadan Bebek'in ölümüyle ilgili de sanığın sorumluluğunun bulunduğunu ancak yargılamada bu konunun ele alınmadığını ifade etti. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu hatırlatıldı.

Raporda enjektör veya tüp takılmadığı için hava boşaltılmasının sağlanmadığı ve Kadan Bebek'in öldüğü anlatıldı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga | Kaçak hemşire başhekimle doğuma girmiş! - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

Büyükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi.

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