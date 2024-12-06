Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 11 tutuklama talebi
Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin devam eden soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 11’i tutuklama talebiyle, 3’ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Para için bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturma sürüyor.
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