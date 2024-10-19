Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm!
SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutan yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. Soruşturmanın başlamasını sağlayan ve iddianamede "bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine yer verilen dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi’nde uzman olarak görev yapan Dr. Malik Türkay Esin, süreci anlattı. Esin, "Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi kasıtlı ya da olarak sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor." dedi.
Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmanın başlamasını sağlayan ve iddianamede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine yer verilen dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi’nde uzman olarak görev yapan Dr. Malik Türkay Esin, soruşturma sürecinde yaşadıklarını anlattı.