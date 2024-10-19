Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm!

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutan yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. Soruşturmanın başlamasını sağlayan ve iddianamede "bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine yer verilen dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi’nde uzman olarak görev yapan Dr. Malik Türkay Esin, süreci anlattı. Esin, "Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi kasıtlı ya da olarak sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor." dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 1

Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmanın başlamasını sağlayan ve iddianamede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine yer verilen dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi’nde uzman olarak görev yapan Dr. Malik Türkay Esin, soruşturma sürecinde yaşadıklarını anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 2

Dr. Esin, “SGK’nın dolandırılması" şüphesiyle başlanan incelemelerden, bebek ölümlerine uzanan sürecin, İstanbul İl Sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonla çok titiz ve gizli bir şekilde yürütülen araştırmalar sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

Dönemin İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla kurulan komisyonun, İstanbul Emniyeti’ni de sürece dahil ettiğini ifade eden Dr. Esin, çete üyelerinin bu sürecin ardından tutuklandığını kaydetti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 3

"TÜM SAĞLIK KURUMLARI HER YIL 3-4 DEFA DENETLENİYOR"

Sağlık kuruluşlarını yılda 3-4 defa denetlediklerini söyleyen Dr. Esin, "Yılbaşı sonrası biz normal denetimlerimizi yaparken, üçüncü ayda gelen bir CİMER şikayetinde bir hastane ismi verilerek burada çalışan doktorun daha önce bir terör örgütü ile irtibatlı olması nedeniyle cezai işleminin olduğu ve bu kişinin bir organizasyonla yenidoğan bebeklerle ilgili yoğun bakımlarda organize bir şekilde SGK’yı dolandırmak amaçlı işlemler yaptığı yönünde bilgiler vardı." dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 4

Bunun üzerine özel bir ekip talebinde bulunduklarını ve dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü  Prof. Dr. Memişoğlu’nun bu konuda her türlü desteği vermesiyle, içinde farklı kurumlardan yenidoğan yoğun bakım doktorlarının da yer aldığı bir komisyonla, yenidoğan yoğun bakımları markaja aldıklarını söyledi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 5

Dr. Esin, " SGK dolandırılıyordu ama bebeklerin de zarar görmesi söz konusuydu. Bu kişilerin kendi aralarındaki konuşmaları, kayıtları, mesai sonrası görüşmeleri ve takipleri gerekiyordu. Bunun için de polisle çalışmaya ihtiyaç vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Onlar da özel bir ekip kurdular. Belli kişilerin telefonlarını dinlemeye, takiplerini yapmaya, harcamalarını kontrol etmeye başladılar." diye konuştu.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 6

SIZMAMASI İÇİN SÜREÇ GİZLİ TUTULDU

Soruşturmanın selameti açısından yapılan takip ve incelemelerin dışarı sızmaması için, sürece çok fazla kişinin dahil edilmediğini de vurgulayan Dr. Esin, olayın asıl vahametinin emniyetin sürece dahil olmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Esin, bir kişiyle başlanan dinlemeler sonucu, adı geçen diğer isim ve hastanelerin de emniyetin markajına girdiğini, soruşturmanın bugünkü aşamaya gelmesini sabırla ve gizlilikle sürdürülen bu takiplerin sağladığını belirtti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 7

Soruşturmada emniyete sadece dinlemeler veya incelemelerinde danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Esin, "Yaklaşık 6-7 aylık titiz bir araştırma sonucunda 2024 yılına geldik. Emniyet bir gece vakti şüphelileri gözaltına almaya başladı. Olayda daha ağır olan kısım, aslında emniyetin aldığı ifadeler ve bu ifadelerde yapılan itiraflardı" açıklamasında bulundu.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 8

Dr. Esin, bu korkunç olaya karışan doktor ve sağlık personelinin birkaç kişi düzeyinde bir yapı olduğunu belirterek “Öyle 50-100-500 gibi bir rakam değil söz konusu olan. Yenidoğan bebekleri sabahlara kadar bakıp kurtaran hekim ve sağlık çalışanlarını göz önüne alırsak, her sektörde çıkabilecek çürük elmalar gibi. Aynı kurumu senede 5-6 defa denetliyorsunuz, birinci denetimden kaçmayı başarsa bile, ikinciye üçüncüye mutlaka takılıyor. O yüzden ben bütün sağlık camiasının bu konuda bir kabahati ya da problemi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 9

"GERÇEK SEBEP ANCAK OTOPSİ İLE BELLİ OLUR"

Yenidoğan olup yoğun bakımda takip edilmesi gereken bebeklerin çok riskli bir grup olduğunu da belirten Dr. Esin, “Yoğun bakıma giren bebeklerin çok ciddi bir kısmı, hele ki 3’üncü seviye yoğun bakımda olan bebeklerin çok ciddi bir kısmı, kaybedilme ihtimali olan, çok ağır vakalar da olabiliyor. Bu yüzden, ‘Evet bu bebek ihmalden, evet bu bebek kendiliğinden, ya da doğumsal anomalisi nedeniyle vefat etti’ diye sınırları net bir şekilde çizemiyorsunuz. Bu ancak yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkıyor" dedi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 10

Dr. Esin, “Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi kasıtlı ya da olarak sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor" sözleriyle yaşadığı dehşeti ifade etti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 11

NE OLMUŞTU?

112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 12

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan, yeterli hekim desteğini alamamaktan 10 bebek hayatını kaybetti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının kilit ismi konuştu: Kayıtları dinlemesem bir korku filmi olduğunu düşünürdüm! - 13

Bu ölümlerden sorumlu tutulan zanlıların telefon görüşmelerinde; ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemi ile ilgili sayısız hatalı işlemden söz ediliyor.

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