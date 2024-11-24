Yenidoğan Çetesi davasında ilk duruşma tamamlandı: Kim ne söyledi, kimi suçladı, şimdi ne olacak?
Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında altı gün süren ilk duruşma tamamlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanıklar çeşitli itiraflarda bulundu, birbirlerini suçladı. En dikkat çekici anlar ise örgütün elebaşı olarak gösterilen Fırat Sarı’nın savunması sırasında yaşandı. 10 ay önce telefonlarının dinlendiğini öğrendiğini iddia eden Sarı’nın savunmasında birçok çelişki vardı. Sarı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden sevk olmadığını iddia etse de burada ambulans şoförü olan tutuklu sanıklardan Gıyasettin Mert Özdemir’le yaptığı işbirliğini anlattı, başka isimler de verdi. Makheme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yenidoğan Çetesi davası, 26 Kasım Salı günü tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam edecek. İşte Türkiye’nin gözünün çevrildiği davada gün gün yaşananlar.
Bebekleri gereksiz yere yoğun bakımda tuttular, bazılarının ölmesine bazılarınınsa engelli olmasına neden oldular.
Tüm bunları ise SGK’dan para alabilmek için yaptılar.
10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatının riske atılmasından sorumlu tutulan Yenidoğan Çetesi’nin davası İstanbul’da başladı.
Davanın ilk duruşması altı gün sürdü.
Pazartesi günü başlayan ilk duruşma, cumartesi günü tamamlandı.
Davada tutuklu sanıkların tamamı savunma yaptı.
Savunmalar sırasında dikkat çekici itiraflar geldi, tutuklu sanıklar birbirlerini suçladı.
İşte Yenidoğan Çetesi davasında gün gün yaşananlar.