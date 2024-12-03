Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj!
Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde çalışan Satılmış Çim’in ölüm nedeni aydınlatıldı. Çim’in borçları nedeniyle şırıngayla ilaç enjekte edip intihar ettiği ortaya çıktı. Araç içindeki kamera kayılarında da Çim'in yere camdan şırınga attığı da görülüyor.
Para uğruna bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi Davası'na sanıkların savunmasıyla devam edilirken, soruşturmada adı geçen ancak kayıp ilanıyla aranan bir ismin cansız bedenine ulaşıldı.