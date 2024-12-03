Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj!

Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde çalışan Satılmış Çim’in ölüm nedeni aydınlatıldı. Çim’in borçları nedeniyle şırıngayla ilaç enjekte edip intihar ettiği ortaya çıktı. Araç içindeki kamera kayılarında da Çim'in yere camdan şırınga attığı da görülüyor.

Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj! - 1

Para uğruna bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi Davası'na sanıkların savunmasıyla devam edilirken, soruşturmada adı geçen ancak kayıp ilanıyla aranan bir ismin cansız bedenine ulaşıldı.

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Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj! - 2

Kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olarak çalışan Satılmış Çim'den bir süredir haber alınamıyordu, kayıp ilanı da verilmişti. Çim'in cansız bedeni Küçükçekmece'de park halindeki bir araçta bulundu.

Yapılan araştırmada sağ kol bileğine iki adet iğne vurulmuş olduğu görüldü.

Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj! - 3

Satılmış Çim’in borçları nedeniyle şırıngayla ilaç enjekte edip intihar ettiği ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren eşi Merve Çim, "Eşim mesaj gönderdi. Bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra "ben bu utançla çocuklarımın ailemin senin yüzüne bakamam hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak" şeklinde mesaj gönderdi." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj! - 4

Öte yandan, Satılmış Çim'in araç içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yere camdan şırınga attığı görülüyor.

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