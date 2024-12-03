Yenidoğan çetesindeki sır ölüm aydınlatıldı! Araçta ölü bulunan Satılmış Çim'den eşine mesaj!

Satılmış Çim’in borçları nedeniyle şırıngayla ilaç enjekte edip intihar ettiği ortaya çıktı.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren eşi Merve Çim, "Eşim mesaj gönderdi. Bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra "ben bu utançla çocuklarımın ailemin senin yüzüne bakamam hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak" şeklinde mesaj gönderdi." ifadelerini kullandı.