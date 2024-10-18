Yenidoğan çetesinden itiraf niteliğinde konuşmalar: 8 bin lira alabilmek için bebekleri hayattan kopardılar
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. İddianamede 10 çocuğun taburcu edilmediği için hayatını kaybettiği belirtiliyor. Zanlıların telefon görüşmelerinde geçen ifadeler ise itiraf niteliği taşıyor. Diyaloglar, bebeklerin sayısız hatalı işlem ve umursamazlıktan dolayı hayattan koparıldığını ortaya koyuyor.
112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.