Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Y.E., makamında ölümle tehdit edildi. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgileri, tehdit edilmeden 3 gün önce sistemden sorgulandığı belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüphelinden 8 şüpheli, adliyeye sevk edilirken soruşturmada bir şüpheli itirafçı oldu. İtirafçı, şüpheli M.K.Z'nin kendisine adliyeden birini silahla vurması karşılığında 100 bin dolar teklif ettiğini söyledi. Savcı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.’nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
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