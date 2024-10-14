Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Y.E., makamında ölümle tehdit edildi. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgileri, tehdit edilmeden 3 gün önce sistemden sorgulandığı belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüphelinden 8 şüpheli, adliyeye sevk edilirken soruşturmada bir şüpheli itirafçı oldu. İtirafçı, şüpheli M.K.Z'nin kendisine adliyeden birini silahla vurması karşılığında 100 bin dolar teklif ettiğini söyledi. Savcı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: 5 şüpheli tutuklandı - 1

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.’nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: 5 şüpheli tutuklandı - 2

İTİRAFÇI OLDU

Savcılıktaki ifade işlemleri devam eden şüphelilerden birinin itirafçı olarak beyanda bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin, ifadesinde "Zanlılardan M.K.Z'nin adliyeden birini vurması karşılığında kendisine 100 bin dolar teklif ettiğini, saldırı sırasında kullanılmak üzere sürücü ve motosiklet de ayarlayacağını söylediği" belirtildi.

Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: 5 şüpheli tutuklandı - 3

MAKAMDA SUİKAST TEHDİDİ

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos’ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A., bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: 5 şüpheli tutuklandı - 4

ÖLÜM TEHDİDİ KAMERADA

Avukat A.A.’nın irtibatı tespit edilen M.K.Z.’nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı.

Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcı Y.E.’nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.
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