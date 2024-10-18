Yenidoğan çetesinden skandal itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş

"MOTİVASYON AMAÇLI PARALAR"

"Şirketim ve tarafımdan gönderilen paralar daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır." ifadelerini kullanan Sarı, hastanede çalışan doktor, hemşire ya da başka bir sağlık çalışanına da talimat vermediğini öne sürdü.