Yenidoğan çetesinden skandal itiraf: Bebekler ölürken motive etmiş
Yenidoğan bebek çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma devam ederken Adalet Bakanı 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklu sanıklardan çetenin lideri olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tuttuğu ileri sürülen Sarı, banka hesabındaki para hareketlerini "çalışanlarına gönderdiği motivasyon amaçlı ödemeler" diye savundu.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul İl Sağlık şikayetleri geçen yıl Emniyet'e bildirmiş