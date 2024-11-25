Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler

Annesinin tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını iddia eden Turgut Altıntaş, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak diye para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu." diye konuştu.