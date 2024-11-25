Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler

Yenidoğan çetesi davasına müdahil olmak isteyen veya yeni suç duyurusu yapmaya hazırlanan sayısı giderek artıyor. Kapatılan hastanelerde sadece bebeklere değil, yetişkin hastalara da yanlış tedavi uygulandığı, haksız kazanç elde edildiği iddialar arasında. O hastalardan birinin lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulurken yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Haber: Osman Terkan

Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler - 1

Bebeklerin sağlığıyla oynandığı iddiasıyla  yenidoğan çetesiyle ilgili yeni suç duyuruları devam ederken, erişkinlerin tedavi süreçlerinde de ciddi ihmaller olduğunu öne sürenler var.

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Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler - 2

Onlardan biri de Altıntaş ailesi. Yeter Altıntaş,  Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 10 hastaneden biri olan Beylikdüzü Medilife'da tedavi görüyordu.

Anne Yeter Altıntaş lenfoma hastalığına yakalanmıştı. Bir aya yakın bir süre yoğun bakımda kaldı, ailenin iddiasına göre "Tüm işaretler iyiye gidiyor" denildi. Ancak Yeter Altıntaş ilerleyen günlerde hayatını kaybetti.

Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler - 3

Annesinin tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını iddia eden Turgut Altıntaş, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak diye para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu." diye konuştu.

Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler - 4

Aile suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler - 5

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

Öte yandan haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında altı gün süren ilk duruşma tamamlandı.

Yenidoğan Çetesi davası, 26 Kasım Salı günü tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam edecek.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA İLK DURUŞMA TAMAMLANDI: KİM NE SÖYLEDİ, KİMİ SUÇLADI, ŞİMDİ NE OLACAK?

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