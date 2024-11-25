Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler
Yenidoğan çetesi davasına müdahil olmak isteyen veya yeni suç duyurusu yapmaya hazırlanan sayısı giderek artıyor. Kapatılan hastanelerde sadece bebeklere değil, yetişkin hastalara da yanlış tedavi uygulandığı, haksız kazanç elde edildiği iddialar arasında. O hastalardan birinin lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulurken yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Haber: Osman Terkan
Bebeklerin sağlığıyla oynandığı iddiasıyla yenidoğan çetesiyle ilgili yeni suç duyuruları devam ederken, erişkinlerin tedavi süreçlerinde de ciddi ihmaller olduğunu öne sürenler var.