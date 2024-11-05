Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı!
Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sırasında kendisini tehdit edenleri de tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, öğrenciler tarafından gönderilen resim ve mektupları paylaştı. Mektuplarda Engin'i bir süper kahraman gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti.
Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'e çocuklardan mektup yağıyor.