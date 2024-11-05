Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı!

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sırasında kendisini tehdit edenleri de tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, öğrenciler tarafından gönderilen resim ve mektupları paylaştı. Mektuplarda Engin'i bir süper kahraman gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 1

Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'e çocuklardan mektup yağıyor.

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Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 2

Savcı Engin sosyal medya hesabından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 3

Bu paylaşımlarda Engin'in bir süper kahraman olarak resmedildiği görüldü.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 4

Ayrıca bir çocuğun, "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" cümleleri de dikkat çekti.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 5

Çocuklar savcıya teşekkür ederken Engin de, "Hiçbir hediye milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbine girmek kadar mutlu edemezdi beni. Siz yaşayın ve değerlerimizi yaşatın çocuklar. Sizi gözlerinizden, vesile olan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" notunu paylaştı.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 6

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürerken, 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 7

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu. Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli birisi de tehditlerde bulunmuştu.

Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 8

1 Ekim'de, Avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.

Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı.

Bu tehditlerin ardından, Savcı Engin yeniden harekete geçti.

11 Ekim'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 9

Engin, kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustaf Kemal Zengin'in ters kelepçe ile adliyeye getirilmesini de başından sonuna kadar izlemişti.

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni paylaşım... O artık çocukların süper kahramanı! - 10

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başladı.

Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

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