Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni iddia: Bebekleri hastaneden engelli çıktı!
Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla birlikte, olayların yaşandığı hastanelerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İsmi iddianamede yer almayan ancak çocuğu o hastanelere yatırılıp, engelli kalan çok sayıda aile var. O ailelerin iddiaları, Yenidoğan Çetesi'nin kirli faaliyetlerine bilinenden çok daha uzun süredir devam ettiği yönünde.
Dilber Kartal'ın 2019'da bir kaç hafta erken doğan bebeğinin, akciğer gelişimi için yenidoğan ünitesine yatırılması gerekti. 112 Acil'den tam teşekküllü bir hastane için ambulans istendi.