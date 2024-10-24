Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni iddia: Bebekleri hastaneden engelli çıktı!

Yenidoğan Çetesi o sırada devreye girdiğini iddia eden Kartal, "Eşim diyor ki Kanuni'ye götürelim araştırma hastanesi olduğu için. Görevli diyor ki bu hastane daha iyi, daha yakın, oraya gidene kadar senin çocuğun dayanmaz. Sonra eşim de bilmediği için tabii demiş. Reyap Hastanesi'ne götürüyorlar. Fırat Sarı ile birebir görüşüyor. İki kilo dört yüz kırk gram doğurduğum çocuğum, bir kilo iki yüz elli grama düştü. Benim çocuğuma hiçbir ilaç vermemiş, kesmiş. Resmen benim çocuğumu ölüme terketmiş. Şu an benim çocuğum engelli, Fırat Sarı yüzünden." diyerek isyan etti.