Yenidoğan skandalı sonrası yoğun bakımlarda yeni dönem
Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan yoğun bakımlarındaki skandalların ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 13 kişilik denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu, özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendirecek. Bakanlık, ayrıca uzman hekim ve akademisyenlerle acil servisler ve yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonlarını kuracak
Sağlık Bakanlığı, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederken Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de harekete geçti.