Yenidoğan skandalında kapatılan özel hastaneye saldırı: Camları indirdi, aracıyla hastane duvarına çarptı!

İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin binasına zarar verildi. Çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutan bir kişi binanın camlarını kırdı, aracıyla hastane duvarına çarptı. Polis, şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı.

Yenidoğan skandalında kapatılan özel hastaneye saldırı: Camları indirdi, aracıyla hastane duvarına çarptı! - 1

Alınan bilgiye göre, Uran Caddesi'nde bulunan ve Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne sabah saatlerinde zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

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Yenidoğan skandalında kapatılan özel hastaneye saldırı: Camları indirdi, aracıyla hastane duvarına çarptı! - 2

Hastanenin giriş kısmındaki camların kırık olduğunu gören ekipler, hastane sorumlusu olduğunu söyleyen E.E. ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüştü.

Yenidoğan skandalında kapatılan özel hastaneye saldırı: Camları indirdi, aracıyla hastane duvarına çarptı! - 3

Şüpheli Ö.Y, polislere, çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutuğunu ve bu gerekçeyle hastane duvarına aracıyla vurup zarar verdiğini ifade etti.

Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı.

Yenidoğan skandalında kapatılan özel hastaneye saldırı: Camları indirdi, aracıyla hastane duvarına çarptı! - 4

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin cama ve kapıya vurduğu, daha sonra hastane duvarına araçla çarptığı anlar yer alıyor.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, hizmetlerine son verilmişti.

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