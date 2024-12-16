Yenidoğan skandalında kapatılan özel hastaneye saldırı: Camları indirdi, aracıyla hastane duvarına çarptı!
İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin binasına zarar verildi. Çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutan bir kişi binanın camlarını kırdı, aracıyla hastane duvarına çarptı. Polis, şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uran Caddesi'nde bulunan ve Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne sabah saatlerinde zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.