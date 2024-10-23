Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para almak için bebeklerin ölümüne neden olan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Çetenin çalıştığı hastanelerde görev yapan yönetici ve hissedarların da kurulan kirli düzenden bilgisi olduğu ortaya çıktı. İki hemşire itirafçı olurken, bazı bebeklere de narkotik ilaçlar verildiği ifadelerde yer aldı.

Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 1

Türkiye, günlerdir yenidoğan çetesini konuşuyor. Bazı bebeklerin ölümüne de neden olan çete üyelerinden 22'si tutuklandı, bazı hastaneler de kapatıldı. Hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar var. Çetenin iki kilit hemşiresi Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşçı, pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı oldu.

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Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 2

KALP HASTASI BEBEĞİN HAYATIYLA OYNADILAR

İkili arasında dinlemeye takılan telefon görüşmesinde SGK'dan fazla para alabilmek için kalp hastası bir bebeğin hayatıyla oynandığı da anlaşılıyor.

Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 3

BEBEKLERE NARKOTİK İLAÇ VERİLMİŞ

İtirafçılardan tutuklu bulunan hemşire Hasan Basri Gök, bebeğe uygulanabilecek tek ilacın bir kalp ilacı olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Hemşire Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu, bir ara ilacı kesti. Doğukan, ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı, verdiği ilaçlarla bebeği yaklaşık olarak 1,5 ay kadar tuttu."

Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 4

Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ise "Ben bu kalp hastasını sevk etmiyorum Şeyhmus Hoca'nın üstüne kalacak." derken, hemşire Hasan Basri Gök ise "O yaşlı oğlum zaten. Ne olacak ki? Dava etsen beş yıl. Ölür beş yılda." ifadesini kullandı.

Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 5

"HASTANE SAHİBİ PARA İÇİN ÖLÜMLERE GÖZ YUMDU" İDDİASI

Soruşturma kapsamında kapatılan yenidoğan çetesinin faaliyet gösterdiği 10 kurumdan biri de İstanbul Esenler'deki Güney Hastanesi'siydi. İddianamede o hastanenin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ve mesul müdür Ali Dirik'in de, kurulan düzenden haberdar olduğu, birçok suça da göz yumduğu yer alıyor.

Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 6

Güney Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinde yeterli personel bulunmamasına rağmen, Kaya adlı bebeğin hastane sahibinin onayıyla kuruma kabul edildiği, birkaç gün sonra da, zamanında ve uygun müdahale yapılmadığı için öldüğü belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturmayı haber alan hastanenin mesul müdürü Ali Dirik'in güvenlik kamerası kayıtlarını sildiğine de yer verildi.

Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu - 7

İddianamede, Güney Hastanesi'nde hayatını kaybeden bir başka bebek Mive Serdarova'nın ölümünde de yine Yurtoğlu'nun payı olduğuna dikkat çekildi. Bebeğin, durumu nedeniyle tam teşekküllü bir hastaneye sevki gerekirken 44 gün boyunca Güney Hastanesi'nde tutulduğu ve tedavisinde yetersiz ilaç kullanıldığı iddianamede yer aldı.

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