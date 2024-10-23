Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para almak için bebeklerin ölümüne neden olan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Çetenin çalıştığı hastanelerde görev yapan yönetici ve hissedarların da kurulan kirli düzenden bilgisi olduğu ortaya çıktı. İki hemşire itirafçı olurken, bazı bebeklere de narkotik ilaçlar verildiği ifadelerde yer aldı.
Türkiye, günlerdir yenidoğan çetesini konuşuyor. Bazı bebeklerin ölümüne de neden olan çete üyelerinden 22'si tutuklandı, bazı hastaneler de kapatıldı. Hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar var. Çetenin iki kilit hemşiresi Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşçı, pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı oldu.