Yenidoğan soruşturması: Çete üyesi iki hemşire itirafçı oldu

BEBEKLERE NARKOTİK İLAÇ VERİLMİŞ

İtirafçılardan tutuklu bulunan hemşire Hasan Basri Gök, bebeğe uygulanabilecek tek ilacın bir kalp ilacı olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Hemşire Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu, bir ara ilacı kesti. Doğukan, ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı, verdiği ilaçlarla bebeği yaklaşık olarak 1,5 ay kadar tuttu."