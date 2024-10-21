Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz”

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma kapsamında kendisini tehdit eden çete üyelerini başlattığı soruşturmayla yakalatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bir teşekkür mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcı Engin, “Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.” dedi.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 1

Türkiye yenidoğan çetesi soruşturmasını konuşmaya devam ediyor.  

Yaşamını yitiren onlarca bebeğin katil zanlısını iddianamesiyle ortaya çıkaran ve yeni bebek ölümlerini de engelleyen Savcı Yavuz Engin, artık melek olan bebeklerin de hesabını sordu.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 2

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini başlattığı soruşturmayla tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim.” diyen Savcı Ergin, “İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 3

ÇETE, ENGİN'İ MAKAMINDA ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürerken, 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 4

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu.

Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli şüpheli de tehditlerde bulundu.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 5

TEHDİTLERİ KAYIT ALTINA ALDI

Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına ilişkin araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

1 Ekim günü, avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.
Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı.

Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 6

TERS KELEPÇELİ GEÇİT YAPTIRDI

Savcı Engin'in tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu tutuklamaların ardından bir ayrıntı daha sonra farkedildi.

Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra farkedildi.

Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 7

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır.

Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başladı.
Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 8
Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 9
Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 10
Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 11
Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz” - 12
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