Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz”

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini başlattığı soruşturmayla tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim.” diyen Savcı Ergin, “İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.