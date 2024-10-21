Yenidoğan soruşturması | Meleklerin savcısından mesaj var: “Devletin verdiği vazifeyi yerine getirdik, aynı yolda devam edeceğiz”
Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma kapsamında kendisini tehdit eden çete üyelerini başlattığı soruşturmayla yakalatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bir teşekkür mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcı Engin, “Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.” dedi.
Türkiye yenidoğan çetesi soruşturmasını konuşmaya devam ediyor.
Yaşamını yitiren onlarca bebeğin katil zanlısını iddianamesiyle ortaya çıkaran ve yeni bebek ölümlerini de engelleyen Savcı Yavuz Engin, artık melek olan bebeklerin de hesabını sordu.