Yenidoğan çetesi skandalı | Anne ve babaları böyle tuzağa çekmişler: “Kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler”
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi hakkında, her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Hazırlanan iddianamede, örgütün ölümüne sebep olduğu bebeklerin babalarının ifadeleri yer aldı. İfadelere göre, örgüt üyeleri “Annenin durumu kritik.”, “Bebek burada kalırsa ölür.” ve “Yoğun bakımlarımız dolu.” gibi yalanlarla aileleri şebekenin faaliyet gösterdiği hastanelere sevk etti. Babalardan biri, sevk sonrası kendisinden 8 bin lira talep edildiğini anlatırken, bir diğeri ise “Bebeğimi görmek istediğimde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler.” diye konuştu.
112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bebeklerini kaybeden babaların ifadelerine yer verildi.
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