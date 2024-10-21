Yenidoğan çetesi skandalı | Anne ve babaları böyle tuzağa çekmişler: “Kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler”

“HASTANEYE GELİR GELMEZ 8 BİN LİRA İSTEDİLER”

Hastaneye gittiğinde kendisini veznede çalışan kadın bir personelin karşıladığını anlatan adam, “Eşimin, ambulansla hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil doğuma aldıklarını söyleyerek, benden 8 bin TL istediler.” dedi.

Veznedeki kadının, ödemenin tamamını banka kartıyla kabul etmediğini anlatan M.H.K., “4 bin TL’nin nakit, 4 bin TL’nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Akabinde istedikleri paranın nakit olan 4 bin TL'lik kısmını yakınlarda bulunan bir ATM'den çekerek veznede bulunan personele elden teslim ettim. Bana para karşılığında herhangi bir makbuz ya da işlem yapıldığına dair bir belge verilmedi.” şeklinde konuştu.