Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi

Türkiye yenidoğan çetesini konuşmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’da 9 hastanenin hizmetine son verildi. Bu hastanelerdeki hastalar devlet hastanelerine sevk edildi. Skandala adı karışan 3 hastanedeki ambulansların ruhsatları da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 1

İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, ruhsatı iptal edilen İstanbul’daki 9 özel hastane boşaltıldı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 2

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazının ardından başlatılan taburcu ve sevk işlemleri tamamlandı.

Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 3

YENİDOĞAN ÇETESİ: HANGİ HASTANELER KAPATILDI?

Bu kapsamda, sevk işlemleri tamamlanan Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi mühürlendi, bu hastanelerin tabelaları indirildi.

Bu hastanelerdeki hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi.
Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 4

İKİ HASTANE DIŞINDA TÜM SEVKLER TAMAMLANDI

Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesindeki yoğun bakımda olan hastalar dışındaki hastaların da sevki tamamlandı.

Nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İl Sağlık Müdürlüğünce yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde bu 2 hastanede sürdürülüyor.
Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 5

Hizmetlerine son verilen bu hastaneler de yoğun bakımdaki hastaların tedavileri tamamlandıktan sonra mühürlenecek.

Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 6

Hizmetlerine son verilen bazı hastanelerin önünde toplanan çalışanlar, suçluların cezalandırılması ancak hastanelerin kapanmaması çağrısında bulundu.

Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi - 7

3 HASTANENİN AMBULANS RUHSATINA İPTAL

Soruşturma kapsamında skandala adı karışan 3 hastanedeki ambulansların kullanımına da son verildi.

Ruhsatı iptal edilen Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Güney Hastanesi’ndeki ambulansların sağlık hizmetlerindeki ruhsatlarının iptal edilmesi için harekete geçildi.

Müdürlük, bu hastaneler bünyesindeki ambulansların ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.

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