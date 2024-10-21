Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi

İKİ HASTANE DIŞINDA TÜM SEVKLER TAMAMLANDI

Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesindeki yoğun bakımda olan hastalar dışındaki hastaların da sevki tamamlandı.

Nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İl Sağlık Müdürlüğünce yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde bu 2 hastanede sürdürülüyor.