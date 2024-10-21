Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul’da 9 hastanede hizmetlere son verildi
Türkiye yenidoğan çetesini konuşmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’da 9 hastanenin hizmetine son verildi. Bu hastanelerdeki hastalar devlet hastanelerine sevk edildi. Skandala adı karışan 3 hastanedeki ambulansların ruhsatları da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edildi.
İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, ruhsatı iptal edilen İstanbul’daki 9 özel hastane boşaltıldı.
Anne ve babaları böyle tuzağa çekmişler: “Kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler”
Yenidoğan çetesi: Meslekten atılan doktor ameliyat yapmış
Bakan Işıkhan: Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu