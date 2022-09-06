Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü

Haberler - Anadolu Ajansı 06.09.2022 - 17:03
İstanbul Yenikapı'da 7 araca çarparak 13 kişinin yaralanmasına neden olan İETT şoförü, ifade için emniyete götürüldü.
Yenikapı Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giden İETT otobüsü 7 araca çarptı.
Aralarında İETT otobüsü şoförü Salih Adanır’ın da bulunduğu 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde kolu alçıya alınan Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adanır, otobüsün freninin patladığını belirtti.