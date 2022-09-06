Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü

Yenikapı sahil yolundan Sirkeci yönüne giderken 7 araca çarpan İETT otobüsü şoförü Salih Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Fren arızasının neden olduğu belirtilen kazada 13 kişi yaralanmıştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.09.2022 - 17:03

Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 1

Yenikapı'da 7 araca çarparak 13 kişinin yaralanmasına neden olan İETT şoförü, ifade için emniyete götürüldü.

Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 2

Yenikapı Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giden İETT otobüsü 7 araca çarptı.

Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 3

Aralarında İETT otobüsü şoförü Salih Adanır’ın da bulunduğu 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 4

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde kolu alçıya alınan Adanır,  ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 5

Adanır, otobüsün freninin patladığını belirtti.

Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 6
Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 7
Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 8
Yenikapı'da 7 araca çarpan İETT şoförü emniyete götürüldü - 9

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