Yenikapı'da 'Cumhur İttifakı' mitingi
Anadolu Ajansı, DHA
''Cumhur İttifakı'', İzmir ve Ankara'dan sonra üçüncü büyük mitingini İstanbul'da yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka hitap edecek.
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1"Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı.
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2Miting alanı ve çevresinde 14 binden fazla polis görev yapıyor.
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3Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.
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4Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.
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