imsakiye

Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Yenimahalle Belediye başkan adayları

Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Yenimahalle Belediye Başkanı kimdir? Yenimahalle Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Yenimahalle Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları..

Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Yenimahalle Belediye başkan adayları - 1

YENİMAHALLE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Yenimahalle Belediyesini 238.187 alınan oy ve %58.35 oy oranı ile CHP adayı Fethi Yaşar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%58.35
  • AK Parti%40.21
  • Saadet Partisi%1.08
  • DP%0.19
  • BTP%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Yenimahalle Belediye başkan adayları - 2

YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar Kimdir?

1949 yılında Afyon’un Sandıklı İlçesi’nde doğdu. İlk ve ortaokulu Sandıklı’da, lise tahsilini Ankara’da tamamladı.

Fethi Yaşar, eğitiminden sonra serbest ticarete başladı. Ailesi ile birlikte Yenimahalle ve Siteler ’de başladığı ticaret hayatına, ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörleri olan tekstil ve turizm alanlarında yatırımlar yaparak devam etti. Şu an tam entegre döşemelik ve perdelik kumaş üreten Prestige Mensucat AŞ’ nin ve 4000 yatak kapasitesine sahip Yaşar Turizm A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.

Siyasete olan ilgisi çocukluğuna dayanır. Babası uzun yıllar Sandıklı’da CHP yöneticiliği yaptı. Fethi Yaşar ise 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları’na girdi. Sonraki yıllarda CHP’de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem Kurultay Delegeliği yaptı.

CHP’nin yeniden açılmasının ardından üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılının sonlarında İlçe Başkanlığı görevini kendi isteği doğrultusunda dönemin genel başkanı ve genel sekreterine danışarak bıraktı.

Fethi Yaşar, 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Kurultay delegesidir. 2009 - 2014 - 2019 Yılları Mahalli İdareler Seçim’inde Yenimahalle’den CHP adayı olarak katıldığı seçimleri kazanarak Yenimahalle Belediye Başkanı olarak seçildi.

Yaşar, evli, iki erkek çocuk ve üç torun sahibidir.

Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Yenimahalle Belediye başkan adayları - 3

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GAMZE KILINÇ
  • SANEM DENİZ KURAL
  • ABDULKADİR AYDOĞAN
  • SEVİN ÇAĞLAYAN
  • ZİYA YİĞİT TUNÇER
  • ENVER AYDIN
  • HAKAN BULUT
  • SERHAD ÖZDAMAR
  • AHMET HAYDAR İLİK
  • HADİYE KEMEÇ
  • FETHİ YAŞAR
  • YASEMİN KÖKTAŞ
  • YILMAZ AKGÜL
  • OSMAN DURAN
  • MUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ
  • GÖKHAN AKÇAKAYA
  • YUSUF YILDIZ
  • MUSTAFA AYDIN
  • MUSTAFA AYNUR
Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Yenimahalle Belediye başkan adayları - 4

ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ankara Seçim Sonuçları

Akyurt Seçim Sonuçları
Altındağ Seçim Sonuçları
Ayaş Seçim Sonuçları
Bala Seçim Sonuçları
Beypazarı Seçim Sonuçları
Çamlıdere Seçim Sonuçları
Çankaya Seçim Sonuçları
Etimesgut Seçim Sonuçları
Elmadağ Seçim Sonuçları
Çubuk Seçim Sonuçları
Evren Seçim Sonuçları
Gölbaşı Seçim Sonuçları
Güdül Seçim Sonuçları
Haymana Seçim Sonuçları
Kahramankazan Seçim Sonuçları
Kalecik Seçim Sonuçları
Keçiören Seçim Sonuçları
Kızılcahamam Seçim Sonuçları
Mamak Seçim Sonuçları
Nallıhan Seçim Sonuçları
Polatlı Seçim Sonuçları
Pursaklar Seçim Sonuçları
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları
Sincan Seçim Sonuçları
Yenimahalle Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER