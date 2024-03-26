Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları

YENİŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yenişehir Belediyesi Başkanı Murat Beşikçi Kimdir?

1983 yılında Çorum'un İskilip İlçesinde doğan Murat BEŞİKCİ, İlkokulu İskilip Azmimilli İlköğretim okulunda, Ortaokulu Çorum İnkılâp İlköğretim okulunda ve Liseyi ise Çorum Atatürk lisesinde bitirdi.



2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Murat BEŞİKCİ, 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan BEŞİKCİ 2006 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Isparta' da Teftiş stajını, Antalya' da İl Merkez stajını, Antalya Manavgat' da Kaymakam refikliği stajını yaptı.



Kasım 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Akpınar (Kırşehir) Kaymakam Vekilliği görevinde bulunan Murat BEŞİKCİ, daha sonra Ankara' da 4 Ay süren dil kursuna müteakip İngiltere' nin Sheffield kenti Üniversitesinde 1 yıl eğitim aldı. Murat BEŞİKCİ, sırasıyla Pazarlar Kaymakamı, Tutak Kaymakamı, Akseki Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakamı olarak görev yapmış olup, 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Yenişehir Kaymakamlığına atanan Kaymakam Murat BEŞİKCİ aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın 12.11.2019 tarihli kararına istinaden Diyarbakır Valiliğinin 13.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir; evli ve iki çocuk babasıdır.