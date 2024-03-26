Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları
Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye Başkanı kimdir? Yenişehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Yenişehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Yenişehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Yenişehir yerel seçim sonuçları..
YENİŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Yenişehir Belediyesini 55.677 alınan oy ve %62.32 oy oranı ile HDP adayı Belgin Diken kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Murat Beşikçi atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%62.32
- AK Parti%32.60
- CHP%2.97
- Saadet Partisi%1.38
- RAMAZAN KAHRAMANER%0.28
- DSP%0.25
- Diğer%0.20