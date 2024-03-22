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Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları

Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye Başkanı kimdir? Yenişehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Yenişehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Yenişehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Yenişehir yerel seçim sonuçları..

Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 1

YENİŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Yenişehir Belediyesini 16.637alınan oy ve %47.96 oy oranı ile MHP adayı Davut Aydın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %47.96
  • İyi Parti %40.16
  • Saadet Partisi %7.21
  • HDP %2.34
  • DP %0.67
  • DSP %0.48
  • Diğer %1.17

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 2

YENİŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yenişehir Belediyesi Başkanı Davut Aydın Kimdir?


Davut AYDIN, 1966 yılında Yenişehir’in Beypınar köyünde doğdu. İlkokulunu Yenişehir Aydoğdubey İlköğretim Okulunda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimini Yenişehir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1984 yılında Yenişehir Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başladı. 1985 Yılında Yenişehir Tat Konserve Fabrikasında işçi olarak çalıştı. 1985 – 1986 Eğitim Öğretim Yılında Yenişehir Beypınar ilköğretim okulunda vekil öğretmenliği yaptı. 1990 Yılında Yenişehir Belediyesinde göreve başladı. 1992 Yılından itibaren Yenişehir Belediyesi Gelir Şefi olarak görevine devam etti. Davut AYDIN evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖNEMLİ UĞRAŞLARI

1989-1996 yılları arasında 8 yıl futbol hakemliği yaptı. 2000 – 2003 yılları arasında Yenişehir Esnaf Doğan Spor Futbol Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 1999–2002 yılları arasında Yenişehir İlhan Oğuz Ticaret Lisesinde Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği denetleme kurulunda, yönetim kurulunda ve Amatör Spor Kulüpleri federasyonu yönetiminde bulundu. 2009 yılından bu yana Bursa’da futbol il gözlemciliği görevi yapmaktadır. 2013–2018 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen Bursa İl Hakem Kurulu yönetiminde görev aldı. Halen, 2017-2018 öğretim yılı başlangıç olmak üzere Yenişehir Akçeşme ilköğretim okulu okul aile birliği başkanlığı görevini, 23.06.2018 tarihinden bu yana da TFFHGD Bursa şubesi yönetiminde başkan vekilliği görevini sürdürmektedir.
Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 3

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DAVUT AYDIN
  • SADİ AKTAŞ
  • ERCAN ÖZEL
  • HATİCE ÇAY
  • KASIM KAYA
  • YUSUF ZANA TOPRAK
  • ASUMAN TANJU HÜRCAN
  • HALİL DERHAN
  • GÜLİSTAN ÇELİK
  • İSMAİL KORAL
  • FIRAT AYTEKİN
  • İSMAİL TRUE
  • ŞABAN EK
  • BÜLENT ÖZGAN
  • KARYAĞDI BERKELİ
Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 4

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