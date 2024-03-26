Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları
Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye Başkanı kimdir? Yenişehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Yenişehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Yenişehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Yenişehir yerel seçim sonuçları..
YENİŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Yenişehir Belediyesini 91.830 alınan oy ve %63.55 oy oranı ile MHP adayı Abdullah Özyiğit kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %63.55
- AK Parti %27.55
- İyi Parti %5.48
- DP %2.00
- Saadet Partisi %0.51
- Vatan Partisi %0.31
- Diğer %0.60