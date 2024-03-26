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Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları

Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye Başkanı kimdir? Yenişehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Yenişehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Yenişehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Yenişehir yerel seçim sonuçları..

Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 1

YENİŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Yenişehir Belediyesini 91.830 alınan oy ve %63.55 oy oranı ile MHP adayı  Abdullah Özyiğit kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %63.55
  • AK Parti %27.55
  • İyi Parti  %5.48
  • DP %2.00
  • Saadet Partisi %0.51
  • Vatan Partisi %0.31
  • Diğer %0.60

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 2

YENİŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit Kimdir?


1966 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene’de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

1990 yılında Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan Özgün Eczanesi’ni açtı. 1995 yılında İçel Eczacı Odası Yönetim Kurulu görevine seçildi. İki yıl Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2002 yılında Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçilmiştir. Daha sonra Avrupa Eczacı Kooperatifler Topluluğu (SECOF) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı görevine atandı, ardından yapılan seçimlerde CHP Mersin İl Başkanı seçildi.

2015 yılında yapılan CHP Mersin İl Başkanlığı seçimlerinde ikinci defa il başkanlığına seçildi. 2018 yılında aday olmayarak, CHP Mersin İl Başkanlığı görevini yeni yönetime devretti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yenişehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Seçimlerde yüzde 64 oranında oy alarak, Yenişehir Belediye Başkanı seçildi.
Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 3

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDULLAH ÖZYİĞİT
  • AHMET ARICAN
  • AŞKIN TANGIZ
  • İBRAHİM GENÇ
  • FÜSUN BEKER
  • SEHER DÜZGÜN
  • MURAT EMRE DOLGUN
  • MAHMUT YAŞAR SEZGİN
  • ZÜHAL KURT
  • BARIŞ EMENGEN
  • ALİ ÖZDEMİR
  • ABDULLAH EKİNCİ
  • HASAN TÜRKER ŞAMAN
  • GÜLŞEN AYKUN
  • TUFAN TUNCEL
  • GENÇER BAYKUL
  • FAİK TOK
  • MUSTAFA ÖZDEMİR
  • MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
Yenişehir Belediyesi hangi partide? Yenişehir Belediye başkanı kimdir? Yenişehir Belediye başkan adayları - 4

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