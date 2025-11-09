Yer: Adana! Gelin aracının önünü kesti, 50 TL'yi beğenmedi

Buna rağmen cam silici aracın kaputunda bir süre gitti. Damat, cam silicinin kaputtan inmesi için aracı hızlandırıp sağa sola savurdu. Buna rağmen cam silici araçtan inmedi. Cam silici daha fazla para alamayacağını anlayınca aracın kaputundan inip olay yerinden uzaklaştı. Gelin aracı da yoluna devam etti.