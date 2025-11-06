Yer altı kablolarında yangın: Araç küle döndü
06.11.2025 10:57
DHA
İstanbul Küçükçekmece'de yer altındaki elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler park halindeki otomobili yaktı.
Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında yer altı kabloları henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı.
Otomobil güvenli bölgeye çekilirken elektrik kablolarındaki yangın da bir süre sonra kendiliğinden söndü.
Otomobil kullanılmaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.