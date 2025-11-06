Yer altı kablolarında yangın: Araç küle döndü

06.11.2025 10:57

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de yer altındaki elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler park halindeki otomobili yaktı.

Yer altı kablolarında yangın: Araç küle döndü
DHA

Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında yer altı kabloları henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı otomobil alev aldı.

Yer altı kablolarında yangın: Araç küle döndü 1
DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı. 

Yer altı kablolarında yangın: Araç küle döndü 2
DHA

Otomobil güvenli bölgeye çekilirken elektrik kablolarındaki yangın da bir süre sonra kendiliğinden söndü. 

Yer altı kablolarında yangın: Araç küle döndü 3
DHA

Otomobil kullanılmaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.