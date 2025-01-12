"Yer altındaki gizli Pamukkale" olarak biliniyor: Türkiye'nin gözdesi, "Dünyada başka bir eşi yokmuş"
Denizli'nin Honaz ilçesinde 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası, Pamukkale'deki gibi beyaz traverten oluşumlarıyla dikkat çekiyor. 2023’te 63 bin kişinin gezdiği mağarayı, geçen yıl ise 134 bin kişi ziyaret etti.
Beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin bir benzeri de yer altında bulunuyor.