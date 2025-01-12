"Yer altındaki gizli Pamukkale" olarak biliniyor: Türkiye'nin gözdesi, "Dünyada başka bir eşi yokmuş"

ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağara durumundayken, tavanının çökmesiyle açığa çıktı. Bakıldığında şekil olarak obruk özelliği gösteren mağaranın içinde, büyük traverten kitlesini de sular oluşturuyor. Kaklık Mağarası'ndaki havuzlar, basamaklar halinde üst üste oluşurken, tavanı ise damla taşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında 63 bin kişinin gezdiği mağarayı, 2024 yılında ise 134 bin kişi ziyaret etti. Yapılan tanıtımlarla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.





