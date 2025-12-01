Yer gök hamsi oldu! Tesislerde, kamyonlarda yer kalmadı

Hamsi avlamak için balıkçıların Karadeniz'e akın etmesiyle piyasanın arza yetişemediğini söyleyen Karabiber, "Şu an yalnızca Karadeniz'de hamsi var. Hem de çok var. O yüzden Türkiye'nin bütün hamsi filosu Karadeniz'de. Denize tek tip balık avcılığı yapılıyor. Hamsi balığında inanılmaz bir av baskısı oluştu. Bütün gemiler hamsi avlayınca, tek tip balığa yönelince buna piyasalar cevap veremedi. Şok tesislerinin hepsi doldu. Piyasa bu arzı kaldıramaz hale geldi. Nakliye edecek kamyon bulamaz hale geldik." diye konuştu.

Balık olmasının güzel olduğunu ancak bunun av baskısını meydana getirdiğini ifade eden Başkan Naci Karabiber, şunları söyledi:

"Balık olması güzel tabii ki. Vatandaş için de ucuz balık, avcı için de gelir kaynağı. Ama böyle olduğu zaman da fiyatlar inanılmaz düştü. Daha dün bir hamsinin kasası 400 lira, 500 liraydı. Yani bir kilo hamsinin balıkçıdan çıkışı 30-33 lira. Ama şu an hamsinin kilosu vatandaşa gemiden çıkışı 25-35 lira arası. Bu çok fazla av baskısı meydana getirdi."