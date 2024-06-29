Yer: İstanbul! Sıcaktan bunalan inekler plaja indi

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇOK YOĞUN"

Vatandaşlardan İslam Duran da sahildeki çöplerden şikayetçi oldu. Duran, "Arkadaşlarımızla ufak bir gezinti yapalım dedik. Gayet güzel ama çevre kirliliği çok yoğun. Halka açık bir plaj ancak herkes bir çöp bırakıyor. Balıkesir'den geldim, orası daha ucuzdu ama Çeşme'ye gittik bir lahmacun 400 liraydı sonra buraya geldik" dedi.