Yer: İstanbul! Sıcaktan bunalan inekler plaja indi
İstanbul'da vatandaşlar, yüksek giriş ücretleri, yiyecek-içecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih etti. Kilyos'taki halk plajında doluluk göze çarptı. Bazı aileler halk plajında çadır kurarken bazıları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkardı. Öte yandan sıcaktan bunalan ineklerde serinlemek için çareyi sahile inmekte buldu.
Kilyos'ta ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken, halk plajındaki yoğunluk göze çarptı. Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, aileler halk plajlarını doldurdu