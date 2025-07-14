Yer: Yozgat! Denizi kıyısı yok ama 225 ton balık üretiyorlar

Çekerek barajında toplam üretim kapasitesinin üç bin ton olduğu ve kendilerinin 225 ton alabalık ve somon üretimi yaptıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Karadeniz bölgesine somon adayı olarak balık yetiştiriyoruz. Anlaşmalı bir şekilde Karadeniz'e Karadeniz'den de Avrupa'ya balık gönderiyoruz. Ağırlık olarak Avrupa ülkeleri ve en çok da Rusya ve Japonya balıklarımızı tercih edilmekte.