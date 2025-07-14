Yer: Yozgat! Denizi kıyısı yok ama 225 ton balık üretiyorlar
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Adnan Yılmaz, hayalini kurduğu balıkçılık mesleğini çocukken top oynadığı çimenler üzerinde kurulan barajda gerçekleştirdi. Baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle Yılmaz şimdi dünyaya bozkırın ortasından somon ve alabalık ihracatı yapıyor.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek barajının 2011 yılında hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda üç bin tona kadar balık üretimi gerçekleştiriyor.