Yerdeki çöpleri yakmak istedi: 2 evi küle döndü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir evin bahçesinde kuru otların yakılması sırasında kontrolden çıkan alevler 2 evi, 1 ahırı ve 2 dönümlük araziyi küle çevirdi. Yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. isimli vatandaş, evinin önünde biriken kuru otları yakmak istedi. Ancak alevler kısa sürede kontrolden çıktı.