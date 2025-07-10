Yerdeki çöpleri yakmak istedi: 2 evi küle döndü



Yangın söndürme çalışmalarına destek veren köy halkından bir vatandaş, "Yerde ufak tefek çöpler varmış, onları yakmışlar. Ateş oradan her yere sıçramış. Yangını fark ettiklerinde hortumlar yetersiz kalmış, müdahale edememişler. Ardından evler ve depolar yanmış. Biz de diğer evlere sıçramasın diye söndürme çalışmalarına katıldık ve yangını kontrol altına alarak diğer evleri kurtardık" dedi.