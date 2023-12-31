Yerel seçim süreci yarın başlıyor: 31 Mart’a giderken gün gün yaşanacaklar
Yerel seçim süreci yarın başlıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde, 2 Ocak’ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partiler aday adayı listelerini 31 Ocak'a kadar bildirecek, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci yarın başlıyor.
Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.