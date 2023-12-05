Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman yapılacak? (2024 YSK Yerel Seçim Takvimi)
Yerel seçimlerin yapılacağı tarih, Türkiye'de yaşayan birçok vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler yani belediye seçimleri için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla seçilecek. Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçim takvimi belli oldu. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak?
2024 yerel seçimlerin yapılacağı tarih, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Belediye ve muhtarlık seçimleri için bu yıl yine sandık başına gidecek olan vatandaşlar, yerel seçim tarihini ve takvimini araştırıyor. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman, hangi gün yapılacak?