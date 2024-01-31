Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler öncesinde merak edilen konuların başında sandık görevlisi olmanın ayrıntıları geliyor. Peki, kimler sandık görevlisi olabilir? Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. Yerel seçimlerde sandık görevlisi olarak bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve görev ücreti gibi detayları araştırmaya başladı.