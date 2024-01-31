Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler öncesinde merak edilen konuların başında sandık görevlisi olmanın ayrıntıları geliyor. Peki, kimler sandık görevlisi olabilir? Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar? - 1

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. Yerel seçimlerde sandık görevlisi olarak bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve görev ücreti gibi detayları araştırmaya başladı.

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Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar? - 2

SANDIK GÖREVLİSİ OLMANIN ŞARTLARI

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar? - 3

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ? 

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar? - 4

MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE BELİRLENİYOR

Sandık görevlisi ücretleri memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı. Aylık katsayı 0,76087 oldu.

Genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı (0, 760871 x 2000) olması dolayısıyla sandık görevlisi ücretinin bu yerel seçimlerde 1.521 TL olması bekleniyor.

Yerel seçimler öncesi merak ediliyor: Sandık görevlisi nasıl olunur? 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar? - 5

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir. Seçim günü sandık başında görev almak isteyenler ikametgah adresine göre seçim kurulun başkanlığına başvuru yapmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ye bildirmektedir.

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