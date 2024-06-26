Yerin 7 metre altından çıkarılıyor! 84 minarali içinde barındırıyor, tuzlu kaynak suyundan üretiliyor

Üretime başladık ama bu sene de yağışlar az olduğu için suyumuz az. Kış ayında kar yağmadı, baharda da istenilen ve beklenen yağışlar yaşanmadı. Bu da suyumuzun az olmasına neden oldu. Bizim işimiz mevsim ve su ile alakalı. Güneş ve su ne kadar çok olursa üretimi o kadar artar” diye konuştu.